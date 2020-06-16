Летняя оздоровительная кампания для детей пройдет по новым правилам

Во Владимирской области утвержден новый порядок проведения летней оздоровительной кампании с учетом распространения коронавируса. Численность в отрядах и группах меньше, расстояние между кроватями и столами больше, никаких побывок домой и постоянная дезинфекция всех пространств и поверхностей. Очереди на загородный и санаторный отдых и без того большие, а теперь местным властям вообще придется конкурс устраивать среди родителей, желающих пристроить своих детей в лагерь или санаторий.



В этом году двери для школьников и студентов откроют 15 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 2 частных загородных лагеря, 197 лагерей дневного пребывания и 4 лагеря труда и отдыха. Это меньше, чем в прошлом году. Но даже это не столь важно. Главное, что пока никто не знает сроков открытия лагерей. Это случится только на третьем этапе послаблений. А наш регион застрял на первой стадии.

— Будут организованы одномоментные заезды детей в лагеря, так же, одномоментно, будет осуществляться выезд, временные отлучки детей в течение смены – под запретом. Во время заезда будет проведена обязательная термометрия каждого ребёнка и сопровождающих взрослых. Измерение температуры станет обязательным и ежедневным и для детей, и для взрослых – сотрудников лагерей, — сообщают в региональном департаменте образования.

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря составит 18,5 тысяч рублей. Работающие заплатят 20%.

Региональные власти решили ввести запрет на посещение лагерей посторонними. Наполняемость групп и отрядов будет составлять не более 50 процентов от проектной мощности лагеря. Питаться дети будут по графику, а дезинфекцию предписано проводить после каждого приёма пищи. Ещё одно важное условие – на весь период оздоровительной смены в лагере обязательно круглосуточное нахождение не менее двух медицинских работников (врача и медсестры).

Возможность отдохнуть в санатории за бюджетный счет тоже сохранили. В 2020 году круглогодичный отдых владимирских детей по этой линии будет организован в санаториях Ивановской области «Берёзовая роща», «Зелёный городок», «Плёс», «Решма» и «Строитель», а также в санаторно-оздоровительном комплексе «Золотой колос» Краснодарского края. Летом заработают и областные профильные смены: «Юнармия», «Данко», «Искатель».

Во Владимире рассчитали стоимость путевки в два муниципальных лагеря «Дружба» и «Икар». Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»