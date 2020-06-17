Летние веранды ресторанов и кафе могут открыть на следующей неделе

Областные власти готовы инициировать рассмотрение вопроса об открытии летних веранд ресторанов и кафе уже на следующей неделе. Такое развитие событий возможно при оптимистичном сценарии. Об этом в интервью телеканалу «ГТРК-Владимир» рассказал первый вице-губернатор Александр Ремига. По словам чиновника, все зависит от коэффициента распространения инфекции. Для второго этапа снятия ограничений он должен соответствовать 0,8. В любом случае, решение вопроса будет невозможно без согласования регионального управления Роспотребнадзора.

— Позитивная динамика в последние несколько дней — показатель начал выравниваться — от единицы двигаться к 0,8. Мы посмотрим, если эта динамика сохраняется и наши коллеги из Роспотребнадзора нам эту информацию подтвердят — если буквально в течение недели коэффициент будет не больше 0,8, тогда мы переходим ко второму этапу. Тогда мы имеем возможность открытия магазинов до 800 кв. метров и разные послабления будут. Вы знаете, что в Москве открылись буквально на днях не сами рестораны, а террасы — то есть все, что на открытом воздухе. Мы однозначно будем ставить этот вопрос в Роспотребнадзоре о возможности функционирования хотя бы в таком виде, — приводит слова чиновника «ГТРК-Владимир».

Сейчас коэффициент распространения инфекции равен 0,9.

Это значит, что один носитель коронавируса до момента своей изоляции не успевает заразить одного здорового человека. Такие показатели — промежуточный результат между первым и вторым этапом снятия ограничений. В любом случае, даже если показатель пойдет на спад, для закрепления результата нужно время. Среднесуточный прирост заболевших не должен превышать 50-55 человек хотя бы в течение недели.

При этом изначально предполагалось, что объекты общественного питания будут доступны только на третьем этапе послаблений, когда коэффициент распространения инфекции будет равен 0,5. Но как сказано на сайте стопкоронавирус рф, власти в каждом регионе могут самостоятельно принимать решение, каким именно учреждениям и заведениям открываться. В частности, в столице уже можно перекусить на свежем воздухе.

Кроме того, на втором этапе должны заработать большие торговые центры площадью до 800 квадратных метров и отдельные образовательные учреждения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе зафиксировано 56 новых случаев заражения COVID-19.

Полина Тарбеева

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