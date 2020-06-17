Летние веранды ресторанов и кафе могут открыть на следующей неделе

Власти дали оптимистичный прогноз

Областные власти готовы инициировать рассмотрение вопроса об открытии летних веранд ресторанов и кафе уже на следующей неделе. Такое развитие событий возможно при оптимистичном сценарии. Об этом в интервью телеканалу «ГТРК-Владимир» рассказал первый вице-губернатор Александр Ремига. По словам чиновника, все зависит от коэффициента распространения инфекции. Для второго этапа снятия ограничений он должен соответствовать 0,8. В любом случае, решение вопроса будет невозможно без согласования регионального управления Роспотребнадзора.

Клиентам кафе надо будет соблюдать дистанцию. Фото: kp.ru

Позитивная динамика в последние несколько дней — показатель начал выравниваться — от единицы двигаться к 0,8. Мы посмотрим, если эта динамика сохраняется и наши коллеги из Роспотребнадзора нам эту информацию подтвердят — если буквально в течение недели коэффициент будет не больше 0,8, тогда мы переходим ко второму этапу. Тогда мы имеем возможность открытия магазинов до 800 кв. метров и разные послабления будут. Вы знаете, что в Москве открылись буквально на днях не сами рестораны, а террасы — то есть все, что на открытом воздухе. Мы однозначно будем ставить этот вопрос в Роспотребнадзоре о возможности функционирования хотя бы в таком виде, — приводит слова чиновника «ГТРК-Владимир».

Сейчас  коэффициент распространения инфекции равен 0,9.

Это значит, что один носитель коронавируса до момента своей изоляции не успевает заразить одного здорового человека. Такие показатели — промежуточный результат между первым и вторым этапом снятия ограничений. В любом случае, даже если показатель пойдет на спад, для закрепления результата нужно время. Среднесуточный прирост заболевших не должен превышать 50-55 человек хотя бы в течение недели.

Официанты будут работать в масках. Фото: kp.ru

При этом изначально предполагалось, что объекты общественного питания будут доступны только на третьем этапе послаблений, когда коэффициент распространения инфекции будет равен 0,5. Но как сказано на сайте стопкоронавирус рф, власти в каждом регионе могут самостоятельно принимать решение, каким именно учреждениям и заведениям открываться. В частности, в столице уже можно перекусить на свежем воздухе.

Кроме того, на втором этапе должны заработать большие торговые центры площадью до 800 квадратных метров и отдельные образовательные учреждения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе зафиксировано 56 новых случаев заражения COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: iStock

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