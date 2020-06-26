Куда пойти в выходные? Пока только в онлайн!

Самые интересные трансляции региона-33

  1. Самые интересные трансляции региона-33

    С 27 июня снимается запрет на посещение гражданами библиотек и музеев. Но когда эти учреждения смогут принять посетителей – пока неизвестно. Поэтому всех страждущих культурных впечатлений в эти выходные по-прежнему приглашают в виртуальное пространство. С подробной афишей онлайн-трансляций можно познакомиться в этом материале.

    Фото: detmobib.ru

  2. Театр «Разгуляй»

    27 июня в 13.00 — музыкальный спектакль «Русская ярмарка» (0+). Вы узнаете как проходили ярмарки на Руси: с шутками, прибаутками, игрищами, ряжеными, песнями и частушками. Поучаствуете в кулачном бою и русских народных играх, узнаете много интересного о традиционных русских народных музыкальных инструментах.

    Адреса интернет-страничек театра:

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    Фото: vk.com/razgulyai33

  3. Центр пропаганды изобразительного искусства

    26 июня в 16.00 – онлайн-показ программы о творчестве художника Н.Н. Модорова (0+).    Творчество представителя владимирской живописной школы характеризуется открытой декоративностью, смелыми новациями. Художнику удалось найти свою дорогу в искусстве. Николай Модоров работал над пейзажами, посвященными современности и индустрии, был выразителем эмоций нового времени, расширяя тем самым рамки жанровых возможностей владимирского пейзажа. Эти работы эмоциональны, полны жизнеутверждающего пафоса, перекликающегося с романтическим искусством первых пятилеток.

    Фото: pl.pinterest.com

  4. Муромский историко-художественный музей

    26 июня в 16.00 — виртуальная выставка «Петр и Феврония Муромские» (0+).

    Ко Дню семьи, любви и верности Муромский музей подготовил мини-выставку, на которой представлены фотоматериалы и предметы из собрания музея, связанные со святыми Петром и Февронией. Центральным экспонатом выставки является прекрасный шитый покров конца XVI века. Он приложен в муромский собор Рождества Богородицы к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии царем Федором Иоанновичем. Кроме того, посетители увидят уникальные иконы святых Петра и Февронии Муромских XVI — XVII вв.

    Фото: museum-murom.ru

  5. Гороховецкий историко-архитектурный музей

    27 июня в 14.00 –онлайн-показ видеоролика «Городок. Городок, Гороховец» (6+).

    Гороховецкий музей запускает новый онлайн-проект «ПроЭкспонат.Гм», который познакомит зрителей с удивительными предметами бережно хранящихся в стенах музея. Первый выпуск цикла посвящен настольной игре «Русское лото».

    Адреса интернет-страничек музея:

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    Фото: giamus.ru

  6. Областная научная библиотека

    26 июня 15.00 — подкаст «Научка33» на тему «Паук-метеоролог и цветочный барометр: народные приметы против прогнозов синоптиков» (16+).  Вы узнаете о том, как прогнозировали погоду наши предки и какие приметы сохранились сегодня. Выясните, где находилось Владимирское опытное поле и что за метеостанция там была. Познакомитесь с владимирским синоптиком Александром Августовичем Бауэром и его наблюдениями. И, конечно же, узнаете, какие цветы помогут предсказать погоду и стоит ли заводить дома паука.

    27 июня в 12.00 — калейдоскоп домашних библиотек сетевого флешмоба «Моя домашняя библиотека» (12+).

    27 июня в 18.00 — квиз-проект #ЛитБудни. «Путешествующие писатели» (16+).

    28 июня в 14.00 — виртуальные маршруты «С книгой по родному краю» (6+). Изучаем со школьниками младших классов историю родного края: читаем книги, рисуем иллюстрации, проходим викторины.

    Адреса страничек библиотеки в интернет-пространстве:

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  7. Областная библиотека для детей и молодёжи

    27 июня в 20.00 — музыкально-литературный «Библиотечник» от друзей библиотеки ко Дню молодёжи (14+).

    26-28 июня в 15.00 — трансляция записей проекта «Читай вместе с нами!» (0+): инсценированные стихи и сказки, рассказы о художниках, виртуальные встречи с писателями.

    Адреса страничек библиотеки в интернет-пространстве:

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    Фото: detmobib.ru

  8. Областная специальная библиотека для слепых

    26 июня в 11.00 — инклюзивный проект «Спорт против недуга» — физкультура для всех (0+).

    26-28 июня в течение дня — виртуальная книжная выставка «Юбиляры июня» (12+). К 120-летию Антуана де Сент-Экзюпери и 85-летию Франсуазы Саган.

    Адреса страничек библиотеки в интернет-пространстве:

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    Фото: ppt-online.org

    Подготовила Татьяна Лысова

    Заглавное фото: library.vladimir.ru
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