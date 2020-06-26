Куда пойти в выходные? Пока только в онлайн!

26 июня 15.00 — подкаст «Научка33» на тему «Паук-метеоролог и цветочный барометр: народные приметы против прогнозов синоптиков» (16+). Вы узнаете о том, как прогнозировали погоду наши предки и какие приметы сохранились сегодня. Выясните, где находилось Владимирское опытное поле и что за метеостанция там была. Познакомитесь с владимирским синоптиком Александром Августовичем Бауэром и его наблюдениями. И, конечно же, узнаете, какие цветы помогут предсказать погоду и стоит ли заводить дома паука.

27 июня в 12.00 — калейдоскоп домашних библиотек сетевого флешмоба «Моя домашняя библиотека» (12+).

27 июня в 18.00 — квиз-проект #ЛитБудни. «Путешествующие писатели» (16+).

28 июня в 14.00 — виртуальные маршруты «С книгой по родному краю» (6+). Изучаем со школьниками младших классов историю родного края: читаем книги, рисуем иллюстрации, проходим викторины.

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