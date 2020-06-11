Кто хочет мороженку? Выбираем качественное!   

Рекомендации Роспотребнадзора 

  1. Лето – время мороженого

    Лето радует жарой. И, конечно, ноги в магазине сами несут к холодильнику с мороженым. Это лакомство, пожалуй, любят все: и взрослые, и дети. И на рынке представлен огромный его ассортимент. Как выбрать качественное, на что обратить внимание на этикетке. За разъяснениями мы обратились в  Роспотребнадзор. Сейчас и вам расскажем.

    Фото: avatars.mds.yandex.net

  2. Этикетка

    Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным  жиром». Обнаружить растительные жиры при покупке невозможно. Максимум, что можно сделать, — отдать продукт на исследование в лабораторию. Поэтому есть только два варианта: полагаться на состав, который указан на этикетке, и смотреть на цену. Мороженое с растительными жирами стоит недорого, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров. Натуральный продукт просто не может стоить 20 рублей. Помните об этом.

    Фото: ic.pics.livejournal.com

  3. Стабилизаторы

    Они, как правило, есть в любом мороженом. Благодаря им продукт держит свою форму. Есть список натуральных веществ, которые допускаются при изготовлении мороженого: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Их концентрация в продукте небольшая.

    Фото: w-dog.ru

  4. Текстура и форма

    Есть два типа мороженого: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое — это сухая смесь, которую потом обрабатывают: фризеруют, расфасовывают и закаливают. Это сложный процесс, благодаря которому мороженое может храниться очень долго. Мягкое мороженое производится без стадии закаливания, поэтому хранится намного меньше. Оба эти вида имеют право на жизнь. Тут выбор – дело вкуса!

    Фото: cstor.nn2.ru

  5. Виды мороженого

    Все мы знаем, что мороженое делится на определенные сорта, которые отличаются между собой процентным содержанием молочного жира. Самое высокое его содержание – в пломбире. Здесь главный критерий в выборе – ваши личные предпочтения. Пломбир традиционно считается самым вкусным: в нем молочного жира больше всего.

    — Молочное — не более 7,5% молочного жира

    — Сливочное — 8-11,5% молочного жира

    — Пломбир — не менее 12% молочного жира

    — Кисломолочное — не более 7,5% молочного жира

    — С заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира

    Фото: w-dog.ru

  6. Признаки качественного и некачественного продукта

    Вот вы пришли в магазин, посмотрели этикетку, выбор сделали.  Но тут важно еще изучить внешний вид продукта и условия его хранения. Есть определенные признаки, по которым можно оценить качество продукта.

    Качественное:

    • Откалывается. Хорошо закаленная масса всегда откалывается хорошими кусками.
    • Недеформированное. Мороженое должно быть целым. Без трещин и вмятин.

    Некачественное мороженое:

    • Заметны кусочки льда. Трещины, сыпучесть — признаки того, что мороженое несколько раз замораживали и размораживали.
    • Если мороженое помято, расколото, упаковка вскрыта и на ней стерт срок годности — лучше откажитесь от такой покупки.

  7. Цена вопроса

    Как мы уже отметили, относительно натуральное мороженое не может стоить дешево. Имейте это в виду, когда выбираете продукт за 20 — 30 рублей.   

    Мы прошлись по магазинам,  изучили цены. Упаковка натурального мороженого без растительных жиров стоит в целом от 60 рублей за 80 граммов. Лакомство с растительными жирами обойдется значительно дешевле — от 15 руб.

    Кстати, мороженое можно приготовить и в домашних условиях. Тогда вы точно будете знать его состав. «Призыв» уже давал отличный рецепт, посмотреть можно здесь.  

    Фото: 33.rospotrebnadzor.ru

  8. Мороженое вредно или полезно?

    Ирина Слесарева, врач:

    — Тут весь вопрос в количестве. Мороженое — достаточно полезный продукт, если не злоупотреблять. В нем содержится много аминокислот и ферментов, которые необходимы для правильного обмена веществ.

    Вредное воздействие в основном случается из-за переедания или из-за высокой жирности продукта. Так, например, лучше не употреблять больше 100 граммов мороженого в день — это вафельный стаканчик. 

     Юлия Митина

    (По материалам сайта Роспотребнадзора)

    Заглавное фото: wallbox.ru
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