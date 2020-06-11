Кто хочет мороженку? Выбираем качественное!   

Как мы уже отметили, относительно натуральное мороженое не может стоить дешево. Имейте это в виду, когда выбираете продукт за 20 — 30 рублей.

Мы прошлись по магазинам, изучили цены. Упаковка натурального мороженого без растительных жиров стоит в целом от 60 рублей за 80 граммов. Лакомство с растительными жирами обойдется значительно дешевле — от 15 руб.

Кстати, мороженое можно приготовить и в домашних условиях. Тогда вы точно будете знать его состав. «Призыв» уже давал отличный рецепт, посмотреть можно здесь.