Крымские устрицы и мидии отправятся во Владимирскую область

Производители устриц и мидий из Крыма намерены расширить географию поставок своей продукции. В списке и наша Владимирская область. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета министров — министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Рюмшин.

На прилавках магазинов появятся крымские морепродукты.

Помимо региона-33 более 200 тонн морепродуктов отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Самару, Ижевск и Татарстан. Также устрицы и мидии из Крыма будут покорять турецкий рынок. Когда отгрузят первые партии, пока не известно.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирским туристам начали предлагать варианты летнего отдыха.

Ольга Ефремова

Фото: recyclemag.ru