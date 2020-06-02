Круизы по Оке отменили из-за обмеления реки

Компания, организующая круизы по Оке на территории Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей, отказалась от навигации в этом году. Причиной тому послужило обмеление реки. Об этом ТАСС сообщил ее пресс-секретарь Александр Филимонов.

— Ока в этом году, к сожалению, уже изначально была несудоходной, поэтому круизы по ней отменены, и все, кто покупал круизы, будут иметь возможность перебронировать их на любой другой маршрут на эту и следующую навигацию, при этом класс теплоходов будет повышен, — уточнил Александр Филимонов.

Одной из причин несудоходности реки стала малоснежная зима. В следующем сезоне круизная компания рассчитывает на возобновление движения по Оке. Для этого на реке проведут работы по углублению дна.

Теплоходов у муромских причалов не будет до следующего года.

Об обмелении Оки в районе Мурома «Призыв» сообщал и ранее. Так, в сентябре прошлого года уровень воды достиг минимального показателя. Обмелению способствовали отсутствие дождей и низкий уровень грунтовых вод. Из-за этого пассажирские суда с минимальной осадкой 170 см не могли зайти в порт.

Ольга Ефремова

Фото: муром24.рф