Кривая заболеваемости коронавирусом устремилась вниз

Во Владимирской области зафиксирован 51 новый случай коронавируса, сообщает управление Роспотребнадзора. Это меньше, чем накануне, когда положительные тесты получили 53 человека. Таким образом, в регионе установлен минимальный прирост заболевших за последние 39 дней. Судя по всему, кривая заболеваемости все-таки устремилась вниз. Несмотря на это, система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой.

Больше всего инфицированных во Владимире. За сутки — 11 новых случаев COVID-19. За время пандемии вирус подтвержден у 773 жителей города. На втором месте в таблице распространения инфекции — Гусь-Хрустальный: 9 случаев COVID-19 за 24 часа и 623 заболевших в общей сложности.

За сутки зафиксирован 51 новый случай COVID-19

По 7 положительных тестов пришли в Вязники и Собинку, 5 человек в статистику распространения коронавируса добавил Ковров, по 3 случая заражения отмечены в Муроме и Меленках. По 2 человека заболели в Александрове, Судогде и Суздале.

Таким образом за сутки COVID-19 подтвердили у жителей 10 районов области. За время пандемии коронавирус в регионе диагностировали 3954 раза. На этом фоне уже завтра в области открываются летние веранды ресторанов и кафе. Почти три месяца они ждали своих посетителей. А владельцы кофеен запустили «скучающий» флешмоб.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»