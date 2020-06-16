Ковров заявил об отмене Парада Победы

Вслед за Владимиром Парад Победы отменили и в Коврове. Рабочее совещание состоялось сегодня в администрации города. Планировалось, что 24 июня по проспекту Ленина состоится торжественное шествие войск 467 окружного учебного центра и военной техники. Однако ситуация с коронавирусом в Коврове, как и по всей области, пока нестабильна. Посовещавшись с представителями Роспотребнадзора и военными, местные власти приняли решение перенести парад на более поздний срок. Точная дата мероприятия будет объявлена дополнительно, сообщает пресс-служба администрации города Коврова.

Мероприятие переносят на неопределенный срок.

Накануне о решении отменить Парад Победы во Владимире объявил губернатор Владимирской области. Владимир Сипягин отметил, что регион пока не подошел ко второму этапу снятия ограничений, а массовые мероприятия возможны лишь на третьем. Сейчас «Белый дом» рассматривает альтернативные способы проведения памятных мероприятий 24 июня. Более 10 регионов страны тоже отменили парады из-за коронавируса.

Ранее «Призыв» сообщал, что за прошедшие сутки во Владимирской области зафиксированы 60 новых случаев COVID-19. Это больше, чем последние два дня, когда было зарегистрировано по 59 и 57 носителей вируса. Но в целом соответствует среднесуточном приросту заболевших. С начала лета этот показатель равен 60.

Елена Пляскина

Фото: kovrov-gorod.ru