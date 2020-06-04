Коронавирус победила почти тысяча жителей области

Число выздоровевших от коронавируса жителей Владимирской области приближается к тысяче. Опасную болезнь уже победили 998 человек. Только за один день диагноз сняли с 47 заболевших. При этом накануне был установлен абсолютный рекорд. За 24 часа от инфекции избавились 102 человека. Таким образом, каждый третий заразившийся уже получил отрицательные тесты.

Замедлилась и скорость распространения инфекции. Сегодня она меньше 2%. На сто тысяч жителей региона болеют 211 человек. Среднесуточный прирост заболевших за последние семь дней равен 59. Сегодня диагноз подтвердили 55 жителям области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших во Владимире: за сутки 15 новых случаев коронавируса. Общее число носителей инфекции разменяло седьмую сотню. В областном центре COVID-19 подтвержден у 603 местных жителей.

Коронавирус подтвердили у 2908 жителей региона.

8 инфицированных выявили в Гусь-Хрустальном. В таблице распространения вируса район уверенно занимает второе место. Положительные тесты получили 413 человек. 4 местных жителя заболели в Петушках. В закрытом на карантин районе ровно 400 носителей вируса. Каждый четвертый заболевший работает в Москве и Московской области.

8 человек в статистику коронавируса добавил Александров, 5 — Вязники, по 4 инфицированных в Муроме и Юрьеве-Польском, 3 человека с диагнозом COVID-19 в Киржаче. По одному заразившемуся в Коврове, Собинке и Суздале. За сутки коронавирус диагностировали у жителей 12 районов области.

За время пандемии коронавирус подтвердили у 2908 жителей региона. Активными носителями являются 1893 из них. Не пережили COVID-19 27 человек.

Опасный вирус наложил отпечаток на все сферы жизни. Так молодоженам приходится вступать в брак в перчатках и масках. О том, как болезнь отменила поцелуи и обмен кольцами, «Призыв» подробно сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: gazetaingush.ru