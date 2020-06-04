Коронавирус отменил поцелуи и обмен кольцами

Бракосочетание стало для молодоженов настоящей проверкой на прочность отношений. Из-за угрозы распространения коронавируса влюбленным запретили скреплять свой союз поцелуем. Чувства выражать можно только глазами. Рот и руки закрыты. К традиционному наряду добавились средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. В таких условиях кольцо на пальчик надеть вряд ли получится. Да и пройдет долгожданное торжество без гостей, свидетелей и даже фотографа.

— Мы принимаем пары по усеченному регламенту. Они приходят только вдвоем. Естественно в средствах индивидуальной защиты. Во дворце бракосочетаний молодожены проходят процедуру бесконтактной термометрии. Если у пары повышенная температура, мы ее отправляем назад, — пояснила «Призыву» заведующая отделом ЗАГС администрации Владимира Галина Карташова. — У нас есть средства дезинфекции, руки обработали, передали паспорта, оформили, расписались и ушли.

Необычный формат торжества молодоженов пока не пугает. С 1 июня во Владимире отношения уже оформили десятки пар. В среднем по 30 росписей в день. Это далеко не предел для начала лета, но с учетом условий — цифра хорошая. Многие бронировали этот месяц еще зимой и отказываться о своих планов не стали.

Загсы возобновили работу, но с ограничениями.

— Большинство пар не стали переносить дату бракосочетания, когда можно будет оформить отношения в праздничной обстановке. В июне у нас план большой. Только до обеда мы регистрируем 16 пар. За три ближайших дня планируем расписать 90 пар, — говорит Галина Карташова. — Это немного меньше, чем в июне обычно. Бывает, расписывали в день и по 40 пар. Приходилось продлевать время. Конечно, условия коронавируса сказываются. Работать приходится в ускоренном режиме. Между парами надо успеть проветрить помещение, протереть поверхности, продезинфицировать. Соблюдаем предписания Роспотребнадзора.

До 1 июня во Владимирской области были приостановлены регистрация и расторжение браков. Семью разрешали создавать только с согласия департамента юстиции в особой ситуации. И при наличии разрешающих документов. В основном молодые невесты были беременны и уже готовились стать мамами.

Сейчас расписаться могут все желающие. Вот только фото на память из дворца бракосочетания не будет. Да и широко гулять свадьбу официально негде. Кафе и рестораны закрыты. Собираться на даче или квартирах тоже не рекомендовано. Массовые мероприятия пока под запретом.

Зато молодые люди могут креативно подойти к свадебному наряду. Маску и перчатки заказать в тон платья невесты и костюма жениха. Да и рассказывать о коронасвадьбе потом можно будет что угодно. Свидетелей не было, никто ничего не опровергнет.

Ранее «Призыв» сообщал, что кинотеатры планируют открыть в середине лета.

Полина Тарбеева