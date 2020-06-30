Коронавирус изменил программу Дня семьи, любви и верности

Пандемия внесла свои коррективы в празднование Дня семьи, любви и верности. Привычных масштабных гуляний с обилием интерактивных площадок и большого концерта на набережной в Муроме в этом году проводить не будут. Такое решение приняла администрация города совместно с Фондом социально-культурных инициатив.

Наплыва туристов на праздник в Муром не ожидается.

Чтобы избежать массового скопления людей и исключить риск распространения коронавирусной инфекции, рассматриваются варианты организации небольших праздничных акций под открытым небом. Так, например, традиционную церемонию награждения супружеских пар из стен Дворца культуры перенесут на уличную площадку. Организаторы рассматривают в качестве варианта территорию одного из монастырей города. Об этом сообщает портал «Муром24.рф». Известно, что специальными праздничными медалями «За любовь и верность» в этом году будут награждены 50 муромских семей.

Ранее «Призыв» рассказывал о десяти самых ценных кладах, которые находили во Владимирской области. В Муроме во второй половине XIX века при реставрации Богородицкого собора были обнаружены два кувшина с серебряными арабскими дирхемами.

Ольга Ефремова

Фото: naslednick.ru