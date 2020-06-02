Комиссия Владимирского УФАС России отказала во включении сведений в отношении ООО «Мединвест Ижевск» (г.Ижевск) в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» о включении сведений в отношении ООО «Мединвест Ижевск» в реестр недобросовестных поставщиков.

В марте 2020 года между ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» (заказчик) и ООО «Мединвест Ижевск» (поставщик) был заключен гражданско-правовой договор на поставку шовного материала для нужд заказчика.

В апреле 2019 года по причине существенного нарушения условий контракта со стороны исполнителя, заказчик расторг контракт с ООО «Мединвест Ижевск» в одностороннем порядке и обратился во Владимирское УФАС России с обращением о включении сведений в отношении ООО «Мединвест Ижевск» в реестр недобросовестных поставщиков. Вместе с тем, в ходе рассмотрения обращения Комиссия установила, что поставщиком предпринимались меры по поставке товара, в частности частично товар был поставлен, в связи с чем его действия нельзя считать недобросовестными.

В силу изложенного, Комиссия приняла решение об отказе удовлетворения обращения ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» о включении сведений в отношении ООО «Мединвест Ижевск» в реестр недобросовестных поставщиков.