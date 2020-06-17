Комиссией Владимирского УФАС России жалобы граждан на действия организатора аукциона – ООО «АС Групп» признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрены жалобы граждан на действия организатора торгов ООО «АС ГРУПП» при проведении аукциона по извещению №144 от 21.04.2020, размещенному на сайте www.torgi.gov.ru на право покупки арестованного имущества – автомобиля КИА TF (OPTIMA) 2016 г.в.

Заявители указывают на учинение препятствий к подаче ими заявок на участие в указанном аукционе, поскольку в извещении не указан порядок и место подачи заявки на участие в аукционе.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалобы граждан признаны необоснованными, принято решение не выдавать ООО «АС Групп» предписание об устранении допущенных нарушений.

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