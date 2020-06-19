Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Теза-проект» на действия закупочной комиссии заказчика и организатора торгов — ООО «Владимиртеплогаз» признана обоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Теза-проект» на действия закупочной комиссии заказчика и организатора торгов — ООО «Владимиртеплогаз» при проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение (модернизацию) квартальной котельной г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый проезд, д. 7.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях организатора закупки ООО «Владимиртеплогаз» Комиссией Владимирского УФАС было выявлено нарушение Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана обоснованной.