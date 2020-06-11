Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Румуфта» на действия заказчика и организатора торгов — АО «ОРЭС Владимирской области» при проведении конкурса в электронной форме признана обоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Румуфта» на действия заказчика и организатора торгов — АО «ОРЭС — Владимирская область» при проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку кабельных муфт во 2-м полугодии 2020 года.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях организатора закупки АО «ОРЭС Владимирской области» Комиссией Владимирского УФАС было выявлено нарушение Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана обоснованной.