Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО РиМ «Станко-ретро» на действия закупочной комиссии заказчика и организатора закупки — АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО РиМ «Станко-ретро» на действия закупочной комиссии заказчика и организатора закупки — АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту станка координатно-расточного модели ВКоЕ.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях организатора закупки АО «ВНИИ «Сигнал» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.