Количество абонентов Wink во Владимирской области выросло в три раза с начала года

Во Владимирской области количество абонентов Wink за четыре месяца текущего года выросло в три раза. Видеосервис ежемесячно подключали более 15 тысяч новых пользователей, что втрое больше аналогичного периода прошлого года. Таким образом, общее количество абонентов в регионе превысило 85 тысяч.

Жители региона скачивали Wink на различные устройства, в числе которых лидирует Smart TV – 51 %. На смартфоны на платформе Android выполнено 34 % установок, 15 % – на гаджеты на iOS.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Видеосервис Wink прописался во многих владимирских домах в период пандемии. Родители могли занять малыша просмотром мультфильмов, а сами совершить виртуальную прогулку по мировым музеям или сделать зарядку с фитнес-тренером. Вечером можно всей семьей посмотреть эксклюзивный концерт любимого исполнителя в режиме онлайн. Школьники открыли для себя возможности образовательного раздела Wink ”Лицей” для просмотра видеоуроков от ведущих преподавателей страны. В общем, каждый нашел что-то интересное и полезное для себя. Удобно, что к одному аккаунту можно привязать пять устройств. А если есть потребность уехать на дачу, а там нет интернета, то понравившиеся фильмы можно просто загрузить на устройство и смотреть в удобное время. Набирает популярность у пользователей новый комплексный тариф “Трансформер“, который позволяет смотреть только нужный им контент».

Для новых и действующих абонентов Wink «Ростелеком» запустил тариф «Трансформер». Кроме стандартного пакета телеканалов, которые уже включены в предложение, пользователь может выбрать любые пять из 12 предложенных мини-пакетов подписок. До конца июня в Wink действует акция: подписчикам предоставляется доступ ко всем мини-пакетам по базовой стоимости. Это дает возможность изучить весь контент «Трансформера» и выбрать то, что интересно конкретному пользователю.

Для того, чтобы начать пользоваться Wink, нужно скачать приложение на устройство и пройти регистрацию. Далее – оформить подходящую подписку и смотреть телеканалы, фильмы и сериалы. Более подробно о платформе Wink можно узнать на сайте компании, а также по телефону 8-800-450-0-150.