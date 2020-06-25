Когда нужно делать КТ легких при подозрении на COVID-19?

Сейчас в эпидемию коронавирусной инфекции самое востребованное медицинское исследование — компьютерная томография (КТ) легких. Переболевшие коронавирусом часто говорят о том, что COVID-19 у них был установлен лишь после КТ легких, где и было выявлено осложнение — вирусная пневмония. В мегаполисах очереди на исследование выросли до 2 недель, во Владимире – до 2-3 дней. Вместе с директором «Областного диагностического центра» Аллой Силкиной мы обсудили, кому и когда показана томография? Можно ли КТ делать детям, кому это исследование противопоказано? Что находит КТ, но не видит рентген?

Томография информативнее тестов

— Алла Владимировна, кому и когда нужно делать КТ легких, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию? При каких симптомах надо бежать на диагностику?

— Есть четкие рекомендации, когда делают КТ. Они прописаны в протоколах лечения, но в каждой области они разные. Например, в Москве при поступлении на госпитализацию человеку обязательно делают КТ легких, а также на 3-ий и 7-ой день.

В Ивановской области любой человек с симптомами ОРВИ сначала едет на КТ, и только потом с результатом к врачу. Он осуществляет маршрутизацию больного: отправляет его лечиться домой (если легкие симптомы) или направляет на госпитализацию (если есть к этому показания).

К сожалению, во Владимирской области маршрутизация больных не работает, а на КТ легких практически не направляют по ОМС. Больному приходится часто за свой счет и по своему решению, желанию ехать на медицинское исследование.

Всем подряд КТ легких делать не следует. Не нужно записываться на исследование в приступе паники, на всякий случай. В наш диагностический центр обращаются люди в следующих случаях:

если они были в контакте с больным коронавирусной инфекцией и беспокоятся по этому поводу;

они имеют какую-то симптоматику, и необязательно ярко выраженную, как например, потеря обоняния, одышку, лихорадку;

у кого-то реально дома родные болеют ковидом, и он хочет провериться сам;

крайне редко идут по направлению от врача;

те, кому нужна плановая госпитализации для лечения других болезней, не связанных с коронавирусом.

— Что показывает КТ легких? Чем КТ лучше рентгена и тестов?

— Многие уповают на тесты, но их сейчас делают не всем, а чтобы получить результат, нужно ждать две недели. ПЦР-мазки часто бывают ложноотрицательными. И есть официальная статистика от главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева: 2-30% больных COVID-19 имеют отрицательные результаты лабораторной диагностики.

Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты: время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора. С помощью компьютерной томографии сам случай коронавирусной инфекции иногда виден раньше, чем при использовании лабораторных тестов.

Рентген (а во многих больницах он не цифровой) также не всегда информативен, начальные стадии поражения легких (1-2 стадия) он не определяет.

На КТ врач-рентгенолог видит, как выглядят легкие больного. Даже если человек подкашливает, у него есть температура, пропало обоняние, легкие у него могут быть хорошими, чистыми. Но иногда при отсуствии вообще каких-либо симптомов врач выявляет пневмонию, он видит так называемое «матовое стекло», и четко оценивает, какое количество легочной ткани повреждено. КТ способно распознать даже 1-2% поражения легких, когда есть очаг воспаления всего в 2-5 мм.

В июне с пневмонией каждый второй

— Кто к вам обращается за компьютерной томографией? Можно ли делать КТ детям?

— Нельзя выделить определенную возрастную, половую категорию людей, которые записываются на КТ легких. Едут все! И целыми семьями, в том числе. Детям делать КТ можно. Дети редко попадают к нам, но среди тех, кто был, ничего критично страшного мы у них не находили. Абсолютное противопоказание для КТ – беременность. К нам недавно в центр обращалась дама в положении, хотела сделать КТ легких, заподозрив у себя коронавирус. Мы ей отказали в исследовании, не имеем право.

У нас порой получается интересная картина: семья, у папы есть пневмония, а у мамы нет, легкие чистые. И пациенты удивляются, не верят, ругаются, даже возмущаются, как так возможно, болеем-то оба?

Я не знаю, чем это объяснить? Иммунитетом, генетическими данными? К кому-то болезнь не пристает! Но это не значит, что нужно игнорировать правила, отказываться от средств индивидуальной защиты.

— Какова статистика в диагностическом центре с пневмониями? Сколько сейчас таких обследований делает центр? Если сравнивать с прошлым годом в это время, есть ли рост?

— Мы никогда так не работали так, как сейчас. Мы открыли даже ночные смены! Да, люди приезжают на КТ и ночью. Не считая других исследований – МРТ (магнитно-резонансной томографии) и УЗИ, мы делаем только КТ легких – 50-60 в сутки!

Тут можно сравнивать даже не с прошлым годом, а помесячно. В мае 25% от всех обратившихся были с вирусной пневмонией, в начале июня уже каждый второй. Если в апреле в день в среднем мы выявляли 7-9 пневмоний, в мае — 15, а в июне – уже 30. Динамика неумолимо идет вверх. В один из июньских дней мы как-то выявили 38 пневмоний! И это только наш один диагностический центр! А в городе работает несколько центров, плюс государственные больницы.

Недавно был очень тяжелый случай: к нам пришел мужчина 49-лет, у него было поражено 80% легких. У него была вся симптоматика: повышение температуры до 38-39, его скорая повезла в больницу, но его не госпитализировали, уверив, что все у него хорошо. Через 6 дней он еле дошел до нашего центра на КТ легких по совету друзей. У него оказалось насыщенность крови кислородом 70-75% (норма – 100%), врачи уже задумываются о назначении ИВЛ при 90-95%. Мы вызвали скорую, но до больницы он уже не доехал. У наших коллег в других центрах тяжелых пациентов было больше. Наши пациенты, слава богу, все поправляются.

Выиграть время для лечения

— Как быстро можно записаться на исследование?

— Очередь сейчас на 2 дня: например, в среду вы позвонили, в пятницу вас примут. И такая картина у всех наших коллег в городе. Если очень срочно, мы делаем все возможное, чтобы быстрее помочь.

— Как быстро пациент может получить результаты исследования?

— Результат мы выдаем в течение 15-20 минут, хотя по протоколу у нас ожидание — 1-2 часа. Иногда мы ищем пневмонию, а находим рак или туберкулез. Если выявляется онко, то результат описывать дольше, получается задержка по времени.

— Как часто вместо пневмонии выявляется онко?

— Мы статистику не вели, но наши ивановские коллеги в 2-3% из 100 случаев выявляют рак легких. Если обнаружен рак, главное – не терять время! У нас в центре были пациенты, которым на МРТ или КТ нашли опухоль, они вовремя начали лечение, и уже сейчас проходят реабилитацию.

— Сколько стоит КТ легких?

— В нашем центре КТ — 3 500 руб., по городу цена колеблется от 3 500 руб. до 4 500 руб.

— Итак, выявили пневмонию, нужно ли делать повторное КТ?

— Если у человека более-менее нормально, он через некоторое время восстанавливается, то повторное КТ не нужно делать. Если идет ухудшение, затяжной процесс, ситуацию надо мониторить, повторить КТ через 3-5 дней. Все зависит от того, как больной себя чувствует. Надо держать руку на пульсе и советоваться со своим лечащим врачом!

— Нужны ли еще какие-либо исследования кроме КТ, чтобы подтвердить пневмонию?

— На данный момент КТ легких – самый информативный метод исследования, который показывает вирусную пневмонию, как осложнение от коронавируса. Эта пневмония не похожа ни на какую другую, ее нельзя ни с чем спутать. Она обычно двусторонняя, расположена по периферии легких. На начальных этапах она имеет вид, как говорят рентгенологи, «матового стекла». При прогрессировании изменения становятся более плотными и распространенными.

КТ дает опережающую информацию, что очень ценно! Например, человек чувствует себя хорошо, а картина легких показывает, что ситуация намного хуже. И в этом случае нужно срочно обращаться в больницу, не ждать, когда будут проблемы с дыханием.

Одна из особенностей вирусной пневмонии — быстрое прогрессирование. Тяжелое состояние, характеризующееся острой дыхательной недостаточностью, требует быстрого перевода пациентов на респираторную поддержку, в том числе, и на искусственную вентиляцию легких. КТ помогает выиграть время для лечения.

Вместе с Аллой Силкиной «Призыв» желает всем здоровья, берегите себя и своих близких!

Елена Середина

Фото вверху: alphanewsmn.com