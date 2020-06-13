Книги Татьяны Поляковой претендуют на премию «Русский детектив»

Жители Владимирской области могут поддержать свою талантливую землячку Татьяну Полякову. Известная писательница, работающая в жанре авантюрного детектива, номинирована на премию «Русский детектив». Татьяна Полякова будет соревноваться за победу в рамках номинаций «Преступление и наказание: детектив года» с книгой «Голос, зовущий в ночи» и «Автор года» с книгой «Дневник чужих грехов».

Поддержать писательницу можно здесь.

Народное голосование продлится до 20 августа. После этого будет сформирован шорт-лист. Победителей премии объявят в ноябре. Лучших из лучших выберет авторитетное жюри. В него вошли мэтры российского детектива Александра Маринина и Данил Корецкий. Почетный член жюри — японский писатель, музыкант и дизайнер, автор детективного романа «Токийский зодиак» Содзи Симада.

Татьяна Полякова за время своей творческой деятельности выпустила более 85 книг. Ряд ее произведений был экранизирован. Помните какие? Проверить свои знания можно, пройдя тест «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: belkniga.by