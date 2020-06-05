Клещи наиболее активны в трех районах региона

Клещи продолжают атаковать жителей Владимирской области. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Муромском, Александровском районе и Владимире. За неделю в медицинские учреждения обратились 124 человека, среди них 52 ребенка, сообщает региональное управления Роспотребнадзора. Общее количество пострадавших от клещей с начала эпидсезона в ведомстве не называют. По данным на 22 мая значилась цифра 500 человек.

Лабораторно исследованы еще 73 клеща, снятых с людей. Энцефалитные не обнаружены. Такой анализ проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: Владимир, ул. Токарева, д. 5. Исследования платные.

Чтобы защититься от энцефалита, важно не допускать присасывания клещей.

Жителям Владимирской области настоятельно рекомендуют при выходах на природу не забывать о средствах индивидуальной защиты. Паразиты могут быть занесены в дом также с букетами полевых цветов, домашними животными и перейти на человека даже через несколько дней после посещения леса или парка. Если же клещ уже присосался, его необходимо снять как можно быстрее. По возможности удалить кровососа лучше в медицинской организации. Затем следует наблюдать за своим самочувствием в течение 21 дня.

Ранее «Призыв» рассказывал, как уберечь от клещей собаку. Советы хозяевам дал врач-ветеринар.

Ольга Ефремова

Фото: readovka.news