Кинотеатры планируют открыть в середине лета

Кинотеатры смогут открыться в середине июля. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Только теперь работать они будут по новым правилам, предложенным Роспотребнадзором. 27 мая главный санитарный врач утвердил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах. Здесь сохранится социальная дистанция, то есть рассадка посетителей – минимум в 1,5 метрах друг от друга. В кинозалах — обязательная уборка каждые 2 часа, наличие бактерицидных ламп, проветривание и получасовой интервал между сеансами. Носить маски и перчатки обязаны будут лишь сотрудники. Зрителям использование СИЗов рекомендовано.

— Мы, как и все кинотеатры, сейчас готовимся к открытию. Ждем четких указаний, как это будет происходить. По тем нормативным актам, которые уже изданы, проводится работа, чтобы им соответствовать. Если появятся новые нормативные акты – будем подстраиваться под новые требования. Мы в ожидании. Очень бы хотели побыстрее открыть сезон, — подчеркнул директор «РусьКино» Игорь Капустин.

В кинотеатре «Киномакс-Буревестник» рассказали, что пока они закрыты до 30 июня точно. Но уже идет обсуждение, как возобновят работу со всеми предписаниями после самоизоляции. Напомним, что на последних мартовских показах в залах была наполняемость не больше 50 человек.

— А сейчас, наверное, будет через место либо через два. Что касается цен — о подорожании билетов пока речь не идет, наоборот, рассматривается вариант привлечения людей в киноцентр. И, возможно, даже будет снижение. Но пока решение не принято, – рассказала «Призыву» официальный представитель «Киномакса» Юлия Гордеева. – По мерам профилактики коронавирусной инфекции у нас уже отлажено бесконтактное предъявление билетов по QR-коду.

Всех киноманов также волнует вопрос: будут ли показаны заявленные премьеры, например, фильм «Новые мутанты»? В афише он перенесен пока на август, говорят в «Киномаксе». Владимирские киноцентры напрямую зависят от прокатчиков, продюсеров. Громких премьер при малой посещаемости залов ждать не стоит.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирским туристам начали предлагать варианты летнего отдыха. По всей стране начали открываться санатории.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: rock-cafe.info