Карантин в поселке Золотково отменяется с 26 июня

Последняя карантинная территория Владимирской области избавляется от проблемного статуса. С 26 июня ограничения отменяются в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Соответствующий указ уже подписал губернатор. Решение, подчеркивает пресс-служба «Белого дома», принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Видимо, эксперты посчитали, что ситуация с коронавирусом в поселке стабилизировалась. Карантин там действовал с 8 мая, т.е. почти полтора месяца.

Это была последняя закрытая территория в регионе.

При этом еще один поселок Гусь-Хрустального района — Мезиновский — открыли раньше, 19 июня. До этого сняли карантин в городе Кольчугино и Петушинском районе. В последнем карантин действовал дольше всего — почти два месяца.

Ранее «Призыв» сообщал о ситуации с COVID-19 в регионе. За сутки во Владимирской области зафиксировано 53 новых случая. Общее число носителей инфекции достигло 4109.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»