Карантин в Петушинском районе отменяют с 9 июня

С завтрашнего дня, 9 июня, перестанет действовать карантин по коронавирусу. Соответствующий указ подписал губернатор Владимирской области. Решение было принято на основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости. При этом режим самоизоляции продолжает действовать, как и по всему региону. «Выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире. При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких», – приводит цитату Владимира Сипягина пресс-служба «Белого дома».

На прошлой неделе свои обращения губернатору с просьбой снять карантин направили глава района Елена Володина и глава районной администрации Сергей Великоцкий. Местные власти считают, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась. С начала пандемии в районе зафиксирован 421 случай инфицирования. Больше половины уже выздоровели. Суточный прирост, отмечают власти, стабильный и небольшой.

Карантин действовал почти два месяца.

Карантин в Петушинском районе был объявлен 16 апреля. Роспотребнадзор пояснил, что выявлена четвертая, самая последняя фаза распространения эпидемической опасности. Это означает, что ответственные органы уже не могут отследить связи инфекционных больных. Распространение вируса приобретает неконтролируемый характер. В районе были ограничены съезды в населенные пункты с федеральных трасс, установлены КПП и организована работа мобильных контрольно-пропускных пунктов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область застряла на плато. Уже около трех недель в регионе фиксируется стабильный прирост заболевших. В среднем в сутки выявляется около 59 новых случаев COVID-19.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области