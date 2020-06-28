«Камчатка» с 30 пассажирами на борту пошла ко дну

Прогулочный катамаран «Камчатка» затонул в Гусь-Хрустальном. Инцидент произошел накануне вечером на местном водохранилище. Небольшое судно село на мель. В момент ЧП на борту плавательного средства находились люди. По данным «Призыва», полученным из собственных источников, речь идет о 30 пассажирах, 12 из которых дети. Однако пользователи социальных сетей в комментариях под новостью приводят другие цифры.

— Было всего 20 человек, из них 7 детей. До начало отправки в обязательном порядке всем детям одели жилеты. Неплохое развлекательное судно для нашего города. У хозяина судна идея классная, но нужно вложить денег для безопасности людей, — отмечают местные жители.

Сообщение о неисправности катамарана поступило на номер Единой диспетчерской службы от людей, которые отдыхали на берегу водохранилища, в 19 часов 52 минуты. На место происшествия прибыли специалисты спасательной станции города Гусь-Хрустальный. На лодках им удалось переправить на берег людей, находившихся на катамаране. Погибших и пострадавших нет. В спасательной операции приняли участие 16 человек и 5 единиц техники.

На борту плавательного средства могло быть до 30 человек

Теперь ответственным структурам предстоит установить, могло или нет плавательное средство спускаться на воду. Отдельный вопрос — есть или нет у владельцев катамарана разрешение на перевозку людей.

— В данный момент с владельцем плавсредства работают сотрудники полиции, прокуратуры, государственной инспекции по маломерным судам, — сообщается на сайте администрации Гусь-Хрустального.

«Призыв» будет следить за развитием событий. Ранее мы сообщали, что 17-летний подросток утонул в Гусь-Хрустальном.

Полина Тарбеева

Фото: gusadmin.ru