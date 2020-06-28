Какие ограничения сняли на этой неделе во Владимирской области

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Неделя снятия ограничений
На уходящей неделе власти принялись активно снимать ограничения во Владимирской области. Как упоминается в каждом пресс-релизе «Белого дома», все делается на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Жизнь, кажется, начала постепенно возвращаться в привычное русло. Но на деле все оказывается не так просто. «Призыв» решил коротко рассказать о том, какие ограничительные меры уже сняли, и о том, что еще предстоит сделать.
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Открылись летние веранды кафе и ресторанов
Первыми на этой неделе в регионе открылись летние веранды кафе и ресторанов. Во вторник, 23 июня, гости, явно соскучившиеся по посиделкам, заполнили «летники». Давно в центре Владимира не было так многолюдно. При этом организации общепита должны выполнять ряд условий. В списке 16 требований. В частности, столики должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров. Сотрудники должны работать в масках и перчатках. После каждого посетителя необходимо дезинфицировать стол и стул и т.д. А вот залы кафе и ресторанов откроются, видимо, не скоро — только на третьем этапе снятия ограничений.
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Начался сезон фонтанов во Владимире
Роспотребнадзор, наконец, дал разрешение на запуск фонтанов. Традиционно сезон открывается 1 мая, но в этом году свои коррективы внес коронавирус. На прошлой неделе «Владимирводоканал» снова обратился за разрешением в Роспотребнадзор. На тот момент в столице фонтаны уже начали работать. И мэрия приводила этот опыт как положительный пример. В пятницу, 26 июня, во Владимире торжественно запустили фонтан у ДК Молодежи. Вслед за ним — фонтаны в Центральном городском парке, на Театральной площади и т.д. К концу недели работать начнут все. Учитывая, что впереди нас ждут жаркие дни, это как нельзя кстати.
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Клиенты возвращаются в фитнес-клубы
Случилось то, чего так давно жаждали все, кто занимается спортом. Буквально вчера, 27 июня, во Владимирской области начали открываться фитнес-клубы и спортзалы за одним исключением — из-за конавируса пока придется обойтись без бассейнов. Многочисленные просьбы открыть наконец залы для занятий постоянно поступали в адрес региональных властей. А представители индустрии даже написали открытое письмо губернатору и главному санитарному врачу. Под ним подписались 16 спортивных комплексов и студий со всей области. Их крик о помощи был услышан. И снова необходимо выполнить ряд жестких условий. Например, на групповых занятиях придется ограничить число занимающихся.
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Часть музейных площадок открываются для гостей
Частично 27 июня для посетителей открылся и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Ранее ожидалось, что это будут только площадки на открытом воздухе, но решение пересмотрели. Во Владимире открылись Палаты, Исторический музей, обновленный Музей хрусталя, Музей родной природы. По сеансам будет принимать гостей Водонапорная башня. Но все еще закрыты Золотые ворота — там нельзя развести потоки туристов. Зато можно попасть на экскурсию в усадьбу графа Храповицкого в Муромцево. А в Суздале отроют для прогулок территории Музея деревянного зодчества, Кремля и Спасо-Евфимиева монастыря. При всех ограничениях руководство ВСМЗ пообещало пересмотреть ценовую политику. В первую очередь скидка начнет действовать в Музее деревянного зодчества. Билет подешевеет сразу в два раза — до 200 рублей.
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Власти официально открыли парки и скверы
Официально на этой неделе открыли парки и скверы. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 — 2 метра, сообщает пресс-служба «Белого дома». Впрочем, доступ в парки уже давно не ограничен. Еще в мае жители Владимира, например, игнорировали запреты и проходили на территорию, минуя главные ворота. Первым в областном центре открылся Центральный парк культуры и отдыха. Замки с калиток там сняли в начале июня. На днях открылся и парк Пушкина в центре Владимира. Ворота были долгое время закрыты. Как пояснили «Призыву» в мэрии, там заканчивали обработку от клещей и выкашивали траву. Парк «Добросельский» все еще закрыт из-за масштабной реконструкции.
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Разрешение на работу получили открытые вещевые ярмарки
Получили разрешение открыться вещевые рынки и ярмарки. Речь идёт только о нестационарных торговых объектах — тех, что работают на открытом воздухе. Это больше актуально для районных городов и посёлков, где нет крупных торговых центров и магазинов одежды и обуви. Кроме торговли текстилем, одеждой и обувью на рынках и ярмарках разрешена продажа иных товаров, характерных для вида деятельности, в классификации значащегося как ОКВЭД 47.89. Это, в частности, ковры и ковровые изделия, книги, игры и игрушки, бытовые приборы, бытовая электроника и т.д. Впрочем, как сообщают местные жители, ярмарки функционировали и до снятия запрета. Во Владимире такой рынок есть на «Тандеме».
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Турагентства теперь могут принимать в офисах
Турагентства Владимирской области могут приступить к работе уже с этого понедельника, 29 июня, но при одном условии — пока разрешено продавать путевки исключительно по российским направлениям. То есть можно купить тур по Сибири, Алтаю, городам «Золотого кольца», в Калининград, на наши курорты и в Санкт-Петербург, где с 3 июля откроются парки Петергофа с фонтанами, и прочее. В любом случае, пока поездки по стране — единственная возможность путешествовать. Многие туроператоры начали аннулировать июльские туры по Европе из-за непонятной ситуации с перелетами и коронавирусом. Конечно, в офисах придется соблюдать все те же условия безопасности: обязательны маски, а подписывать документы придется в перчатках.
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Открываются библиотеки и частично учреждения культуры
С субботы, 27 июня, разрешили открыться библиотекам. Как сообщает официальный сайт областной научной библиотеки, она работает только в режиме приема и выдачи книг на дом, доступ к фондам для самостоятельного выбора изданий временно закрыт. Все мероприятия по-прежнему проводятся в режиме онлайн. Как работает ваша библиотека, можно уточнить в самом учреждении. Частично возобновляют деятельность и другие учреждения культуры — дома культуры, концертные залы и т.д. Но они все еще не могут принимать посетителей и устраивать массовые мероприятия.
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Что пока еще закрыто
Несмотря на то, что ограничительные меры постепенно снимаются, пока закрыты детские сады. Это вызывает все больше вопросов у родителей, которые вынуждены выходить на работу. Как сообщают «Призыву» мамы и папы, мест в дежурных группах на всех не хватает. А в некоторых населенных пунктах их вообще нет. «Рекомендации открыть детсады и спортзалы мы ждём со дня на день», — сообщил на страницах в соцсетях губернатор еще 23 июня. Однако спортзалы открыты, а садики все еще нет. Мало того, нет никакой более или менее четкой информации по срокам или хотя бы по увеличению числа дежурных групп. Есть только абстрактная формулировка про второй этап снятия ограничений. Примерно такая же ситуация с крупными торговыми центрами.
Однако до второго этапа регион не дотягивает, это касается в первую очередь коэффициента распространения вируса. Он должен не превышать 0,8, а сейчас этот показатель колеблется от 0,9 до 1. Лишь на третьем этапе откроют кинотеатры и залы кафе и ресторанов. Процесс мог бы ускорить обещанный Владимиром Сипягиным дифференцированный подход при снятии ограничительных мер. Т.е. можно было бы рассматривать ситуацию с коронавирусом в каждом районе и отменять ограничения постепенно в каждой конкретной территории. Но пока принимаются общие решения для всей области.
Как ранее сообщал «Призыв», за последние сутки в регионе зафиксировано 49 случаев COVID-19.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»
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