Какие ограничения сняли на этой неделе во Владимирской области

Несмотря на то, что ограничительные меры постепенно снимаются, пока закрыты детские сады. Это вызывает все больше вопросов у родителей, которые вынуждены выходить на работу. Как сообщают «Призыву» мамы и папы, мест в дежурных группах на всех не хватает. А в некоторых населенных пунктах их вообще нет. «Рекомендации открыть детсады и спортзалы мы ждём со дня на день», — сообщил на страницах в соцсетях губернатор еще 23 июня. Однако спортзалы открыты, а садики все еще нет. Мало того, нет никакой более или менее четкой информации по срокам или хотя бы по увеличению числа дежурных групп. Есть только абстрактная формулировка про второй этап снятия ограничений. Примерно такая же ситуация с крупными торговыми центрами.

Однако до второго этапа регион не дотягивает, это касается в первую очередь коэффициента распространения вируса. Он должен не превышать 0,8, а сейчас этот показатель колеблется от 0,9 до 1. Лишь на третьем этапе откроют кинотеатры и залы кафе и ресторанов. Процесс мог бы ускорить обещанный Владимиром Сипягиным дифференцированный подход при снятии ограничительных мер. Т.е. можно было бы рассматривать ситуацию с коронавирусом в каждом районе и отменять ограничения постепенно в каждой конкретной территории. Но пока принимаются общие решения для всей области.

Как ранее сообщал «Призыв», за последние сутки в регионе зафиксировано 49 случаев COVID-19.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»