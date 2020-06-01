Какие новые законы ждут россиян в июне

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Изменения коснутся всех жителей страны
В первом месяце лета будет увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, а детский отдых летом станет еще безопаснее. Упрощается получение пособия по безработице и гражданства Российской Федерации. Увеличен список социальных выплат, с которых нельзя списывать долги, и отменен банковский роуминг. И, наконец-то, государственную поддержку и защиту получат производители и потребители российского вина. Подробнее обо всех июньских нововведениях в законодательстве читайте в этом материале.
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Увеличение минимального пособия по уходу за ребенком
С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей. До принятия закона им полагалось 3 375 рублей в месяц. Это пособие касается каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения.
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Усиление безопасности детского отдыха
С начала лета услуги в сфере детского отдыха смогут оказывать только организации и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Он будет размещен в Интернете и открыт для любого гражданина. Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых.
Для того чтобы попасть в этот реестр, организация или индивидуальный предприниматель обязаны были до 1 мая 2020 года представить в региональный уполномоченный орган сведения о размещении и питании детей, наличии лицензий и санэпидзаключения, результатах плановых и внеплановых проверок.
Организацию, которая не прошла проверку, предоставила недостоверные сведения или систематически нарушает требования законодательства к организации детского отдыха, из реестра исключат. Это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха. За нарушение законодательства в этой сфере вводятся административные штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей.
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Пособие по безработице без лишних бумаг
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у МВД России при постановке на учет граждан в качестве безработных. Также данные будут запрашиваться в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния и в ФНС. Это позволит проверить предоставленные человеком данные, а также перерегистрировать граждан, признанных в установленном порядке безработными, без личного посещения ими центров занятости населения.
В случае выявления противоречия между сведениями, указанными гражданами в заявлении в электронной форме, и сведениями, полученными в ведомствах, центры занятости населения с 1 июня осуществляют перерасчет ранее назначенного пособия по безработице на основании данных ведомств.
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Упрощение получения гражданства РФ
С 17 июня для граждан Республики Беларусь и Украины, свободно владеющих русским языком, вводится упрощенный порядок признания их его носителями. Эта процедура необходима для подачи заявления о выдаче вида на жительство или о приеме в гражданство РФ.
Теперь граждане Республики Беларусь и граждане Украины могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования с комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Но только при условии, что данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Кроме того, единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, сокращается с 6 до 3 месяцев со дня подачи заявления.
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Соцвыплаты, с которых не могут взыскать долги
С 1 июня в список доходов, с которых не смогут взыскать долг, добавляются:
- матпомощь для утративших имущество первой необходимости при ЧС;
- единовременные пособия членам семей погибших в результате ЧС;
- единовременные выплаты гражданам, здоровью которых в ЧС был причинен вред.
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Отмена банковского роуминга
С 14 июня отменяется комиссия за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Нововведение устранит межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами.
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
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Защита отечественных виноградарей и виноделов
26 июня вступает в силу закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Этот документ станет базовым для отрасли. В нем даны определения 80 основным понятиям в сфере виноградарства и виноделия, в том числе «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградное насаждение», «виноградник».
Так «вино России» должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на ее территории.
Закреплены технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина. Предусмотрены особые требования к сырью и материалам, обязательные требования к этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение. При этом также устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, вводится обязательное декларирование урожая винограда.
К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой. Но закон не распространяется на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также на садоводов и огородников.
Для виноградарей и виноделов предусмотрена финансовая и имущественная поддержка. Ее смогут получить общественные организации, осуществляющие контроль в сфере виноградарства и виноделия. Государство будет поддерживать мероприятия по развитию виноградных насаждений, продвижению на внутренний и внешние рынки винодельческой продукции, произведенной из российского винограда.
Для защиты потребителей от некачественной продукции и подделок вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. Устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: duma.gov.ru
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