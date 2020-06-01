Какие новые законы ждут россиян в июне

С начала лета услуги в сфере детского отдыха смогут оказывать только организации и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Он будет размещен в Интернете и открыт для любого гражданина. Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых.

Для того чтобы попасть в этот реестр, организация или индивидуальный предприниматель обязаны были до 1 мая 2020 года представить в региональный уполномоченный орган сведения о размещении и питании детей, наличии лицензий и санэпидзаключения, результатах плановых и внеплановых проверок.

Организацию, которая не прошла проверку, предоставила недостоверные сведения или систематически нарушает требования законодательства к организации детского отдыха, из реестра исключат. Это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха. За нарушение законодательства в этой сфере вводятся административные штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей.