Как вырастить несколько видов салата на одной грядке

У нас довольно небольшой участок, который можно использовать под посадку. И учитывая то, что сажаем мы много и увлеченно такие культуры, как огурцы, помидоры, перцы и баклажаны, на зелень, как правило, остается очень мало места. Поэтому несколько лет назад пришла идея сделать небольшой земляной короб и устроить в нем грядку для зелени.

Главное преимущество технологии грядок-коробов – это экономия сил, времени, ресурсов. Огороднику не нужно перекапывать междурядье, вода и удобрения попадают строго по назначению. Кроме того, грядка получается высокой, и земля в таком коробе весной прогревается самой первой.