Как вырастить несколько видов салата на одной грядке

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Салаты - большая радость для садовода
Салаты и зелень – это, конечно, большая радость для любого садовода. Все это свежее и хрустящее, несомненно, лучше собрать на своем участке, чем купить в магазине. Ведь когда вы вырастили салаты сами, то на 100% уверены в их экологичности. Но что делать, если участок у вас небольшой, а посадить хочется овощи многих видов? Сотрудник организации «Милосердие и порядок» Наталья Чашина нашла выход из положения. Огородными секретами своей семьи она с радостью делится с читателями «Призыва».
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Грядка-короб для зелени
У нас довольно небольшой участок, который можно использовать под посадку. И учитывая то, что сажаем мы много и увлеченно такие культуры, как огурцы, помидоры, перцы и баклажаны, на зелень, как правило, остается очень мало места. Поэтому несколько лет назад пришла идея сделать небольшой земляной короб и устроить в нем грядку для зелени.
Главное преимущество технологии грядок-коробов – это экономия сил, времени, ресурсов. Огороднику не нужно перекапывать междурядье, вода и удобрения попадают строго по назначению. Кроме того, грядка получается высокой, и земля в таком коробе весной прогревается самой первой.
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Топ-5 любимых растений
Я назову наш топ-5 зеленых растений, которые мы в первую очередь сажаем на этой грядке. Это кинза, петрушка, кресс-салат, шпинат и руккола. Они достаточно быстро растут, по 3-4 раза за сезон можно сеять, особенно это касается рукколы и кресс-салата, потому что они культуры скороспелые. У них пряный горчичный вкус, и они очень полезные. В них много минералов калия, кальция и магния, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и, в свою очередь, снизить артериальное давление, нормализовать сон и обмен веществ, положительно влияют на нервную систему. Поэтому диабетикам и гипертоникам надо включать в свой рацион эти салаты для улучшения своего здоровья.
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Подготовка почвы
Удобряем грядку с зеленью мы только экологичными методами. Перекапываем перед посадкой грядку с золой. А осенью весь огород засеваем горчицей. Она считается лучшим растением-сидератом, своеобразным «зеленым удобрением», которое улучшает качество почвенного слоя. До заморозков горчица успевает взойти, перезимует зиму под снегом, а весной мы вместе с ней землю перекапываем. Осенью горчица очень быстро всходит, и здесь важно не допустить ее цветения, вовремя скосить до снега. Получается вот такое своеобразное органическое удобрение.
А еще мы в прошлом году купили ручной культиватор. Он очень хорошо рыхлит землю. Даже не приходится лопатой орудовать. Для спины просто удовольствие. И измельчает все корни сорных растений, даже очень длинные.
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Посев в открытый грунт
Кто-то рассадным методом высаживает, а мы сразу сеем в открытый грунт. Причем не отдельными семечками, а как морковку сыплем, потом прореживаем. В конце мая у нас уже зелень на столе бывает, а оставшиеся растения будут подрастать и крепнуть дальше.
Готовность земли для посадки зелени определяем рукой. Но если погода уже устоялась, резких перепадов нет, а земля кажется еще холодной на ощупь, то проливаем грядку перед посадкой теплой водой, а потом пленкой накрываем.
И конечно, расстояние между бороздами оставляем не менее 10 сантиметров, чтобы листья растений не перекрывали друг другу свет и воздух.
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Защита молодых ростков
В этом году посеяли рано, потому что апрель был достаточно теплым. Но погода весной очень переменчива. Посадишь семена в теплый выходной, а на неделе похолодает. Руккола неприхотлива, даже не любит жару и проклевывается быстро. Кресс-салат тоже рано всходит. А шпинат, петрушка любят тепло, поэтому грядки с ними неплохо бы пленкой накрывать во время похолодания. Обыкновенной прозрачной пленкой для теплиц.
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Умеренный полив и тепло
Наш садово-огородный участок находится в деревне в 30 км от города, поэтому мы появляемся там только в выходные. Так что наши растения мы поливаем только 1-2 раза в неделю — в субботу и воскресенье. Но в этом году погода дождливая и для салатов очень подходящая.
Поливаем зелень по мере надобности, чтобы земля не пересыхала. А когда идут обильные дожди и почва становится слишком сырой, то стараемся рыхлить грядки с зеленью почаще, чтобы земля быстрей просохла.
Впрочем, грядка с салатами у нас открыта солнцу, причем его больше во второй половине дня. Насколько я могу судить как обыватель, оно поласковей, чем в первой половине, и не пережигает нежную зелень.
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Обновление посадок
Чтобы радовать себя зеленью на протяжении всего весенне-осеннего периода, нужно грамотно подходить к обновлению посадок. Лучше всего подсаживать их в три этапа, а мой любимый салат романо можно обновлять каждые 3-4 недели. То есть как поспела зелень, ее собрали и подсеяли заново эту бороздочку. Через 3-4 недели – новый урожай, и снова собрали и подсеяли. Практически до начала осенних холодов у вас на столе всегда будет свежая зелень!
Наталья Чашина уверена: каждый может вырастить вкусный и полезный урожай. Главное – не бояться экспериментировать, пробовать новые решения и относиться с душой к тому, что ты делаешь.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото Натальи Чашиной
Обсуждение 2
интересно… только хлопотно все это
Спасибо! Очень интересно!