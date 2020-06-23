Как приручить «самку дракона» и вырастить «клюв аиста»

Самое главное в уходе за любым цветком – желание за ним ухаживать. Важны внимание (я часто хвалю своих «подопечных» и включаю им приятные мелодии) и забота (прежде всего – своевременный полив). Я поливаю цветы только отстоянной водой комнатной температуры. Причем лучше всего это делать утром – до 11.00. Вечером растение уже спит и тревожить его не рекомендуется.

Через каждые 1-3 года (в зависимости от вида растения) обязательно занимаюсь пересадкой. Вниз горшка кладу керамзит, чтобы корни цветка дышали. Если приобретаю почву в магазине, то сразу запасаюсь несколькими мешочками – под соответствующую группу растений. Если у вас на даче хорошая рыхлая земля, можно брать ее – она не хуже покупной. Обязательно нужно взрыхлить верхнюю часть почвенного покрова: у меня для этих целей есть специальные мини-инструменты — лопатка и грабли. Это необходимо сделать, чтобы средний слой грунта дышал (поскольку при поливе верхний слой «слипается»).

На окне горшки обязательно поворачивайте к свету разными сторонами. Так растение будет расти ровно, с пышной листвой, одинаково наклоняться во все стороны.

Конечно, особенности ухода зависят от вида растения. Я выбрала пять своих фаворитов и расскажу вам о них.