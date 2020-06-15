Как Константин Бальмонт связан с Владимирским краем?

15 июня 1867 года родился великий поэт и переводчик

15 июня 1867 года родился Константин Дмитриевич Бальмонт, знаменитый русский поэт, классик литературы Серебряного века. Знаменит также своими переводами со многих языков. Автор множества поэтических сборников, статей и очерков. Символист Константин Бальмонт был для своих современников «вечной тревожной загадкой». Его последователи объединялись в «бальмонтовские» кружки, подражали его литературному стилю и даже внешности. Свои стихи ему посвящали многие современники: Марина Цветаева и Максимилиан Волошин, Игорь Северянин и Илья Эренбург… Константин Дмитриевич был тесно связан с Владимирской областью. В наших краях он провел детство и юность. Этому времени его жизни и посвящен данный тест.

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