Как Константин Бальмонт связан с Владимирским краем?

До 1929 года южная половина нынешней Ивановской области вместе с городами Иваново и Шуя входила в состав Владимирской губернии

Детство и юность будущий поэт провел во Владимире

Почему Константин Бальмонт считается уроженцем Владимирского края, если он родился в Шуйском уезде?

За принадлежность к революционному кружку

За что был исключен Бальмонт из шуйской гимназии после 7 лет обучения?

Где продолжил Бальмонт свое образование?

В 1885 году в журнале «Живописное обозрение» было опубликовано три его стихотворения

Он вел поэтическую колонку в газете «Владимирские губернские ведомости»

На его стихи был написан гимн города Владимира

Как началась литературная деятельность юного поэта во время учебы во владимирской гимназии?

С кем из выдающихся современников, принявших большое участие в судьбе начинающего поэта, познакомился Бальмонт во Владимире, будучи гимназистом?

Почему годы учебы во владимирской гимназии Бальмонт считал самыми тяжелыми в своей жизни?

Семья бедствовала после смерти отца, и Бальмонту приходилось жить впроголодь

Он должен был жить в квартире своего классного наставника Осипа Седлака, под его непосредственным надзором

Владимир был маленьким провинциальным городом, не развитым в культурном отношении