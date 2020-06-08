Как инвалиду устроиться на работу во время пандемии?

Пандемия коронавирусной инфекции негативно отразилась на трудоустройстве граждан Владимирской области, многие профессии, например, фитнес-тренеры, бармены, продавцы торговых центров, оказались за боротом. Начались массовые увольнения людей и выход в вынужденные отпуска. В период массовой безработицы получить должность человеку с инвалидностью ещё сложнее. Но если есть желание работать, пытаться надо.

В этом уверена кандидат филологических наук Анна Мещерякова. Женщине 36 лет, она с детства является инвалидом по зрению 1-й группы. Проживает во Владимире, за плечами два высших образования – филологическое и дефектологическое. Профессиональный опыт у Анны весомый, иногда ей приходилось даже совмещать работу сразу в нескольких организациях. Но основным место работы длительное время был ВлГУ. Здесь она начинала свою карьеру с лаборантки кафедры начального образования, а уже заканчивала доцентом кафедры психологии личности и специальной педагогике. Сейчас Анна работает в Москве. Она старший научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Во время пандемии пока трудится дистанционно, а так её рабочее место находится в столице.

В провинциальном городе большую роль играют связи

В нашем маленьком городе устроиться на работу инвалиду всегда было непросто. Особенно с ограничениями по зрению. Во Владимире при трудоустройстве люди в основном опираются на личные связи, уверена Анна.

– Если ты приходишь в сферу, где у тебя нет каких-то личных контактов, родственников, покровителей, тебе априори очень сложно будет пробиваться. Крайне редкий случай, когда работодатель серьезно подходит к оценке компетентности своих будущих сотрудников и проводит реальные профессиональные испытания. Хотя это очень хороший шанс для инвалида показать себя с положительной стороны и развеять возможные стереотипы, которые есть у работодателя.

Пример из личного опыта. Когда Анна Мещерякова решила уйти из ВлГУ, то попробовала поискать работу в Москве. И её первая же попытка увенчалась успехом. Работодатель оценил не только резюме, но и проверил навыки в деле. В итоге владимирский филолог с инвалидностью трудоустроилась в столице с достойной заработной платой.

Что мешает инвалиду устроиться на работу

Осложняет трудоустройство инвалидов стереотипное мышление работодателей. Люди не хотят доверять сотрудникам, у которых есть какие-либо ограничения по здоровью. И это касается даже тех организаций, учреждений, чья работа непосредственно связана с инвалидами.

— И когда ты видишь негативные эмоции от них, воспринимаешь это очень болезненно, — рассказывает Анна. — В своё время я заканчивала местную школу для слепых и слабовидящих детей с золотой медалью, собиралась поступать на филологический факультет владимирского университета. Директор школы сказала мне, что после получения высшего образования я смогу претендовать на должность учителя русского языка и литературы в нашей школе. Они меня с удовольствием трудоустроят. Но когда я была уже на старших курсах, руководство школы сменилось. И когда я пришла сюда на практику, мне дали понять, что меня сюда на работу не возьмут, объяснив свою позицию так, что слепые не могут учить слепых.

Но Анна решила доказать обратное. Имея специальность тифлопедагога (специалиста, который обучает детей с нарушениями зрения, а также реабилитирует поздноослепших), она много лет успешно обучала слепых студентов ВлГУ. Но, несмотря на это, в свою школу специалист до сих пор не может устроиться.

Другой барьер на пути к трудоустройству — низкий уровень социальной адаптации инвалида. Когда работодатель видит незрячего человека, у него невольно возникают опасения, как сотрудник будет добираться до своего рабочего места, как он будет пользоваться компьютером, общаться с клиентами и сможет ли сам ходить в туалет, в конце концов. И в некоторых случаях, говорит Анна Мещерякова, эти опасения не беспочвенны. Многие инвалиды по зрению во Владимире социально-бытовыми навыками не обладают. Они не могут в одиночку ориентироваться в пространстве, передвигаться по городу. И таких инвалидов, причем уже взрослых, вынуждены водить за руку родители или другие проводники.

Довольно часто инвалиды по зрению слабо владеют навыками либо совсем не умеют пользоваться компьютером. Хотя сегодня это вполне доступно. Существует множество программ экранного доступа, так называемые скринридеры, которые можно бесплатно скачать и установить на свой компьютер. А потом научиться ими пользоваться.

— Есть незрячие, у которых есть проблемы в общении с людьми. Они не умеют вступать в контакт, поддерживать диалог, не обладают навыками самопрезентации. Неправильно себя ведут в конфликтных ситуациях, — говорит филолог.

Поэтому если инвалид хочет найти своё место в обществе, реализоваться в профессии, ему предстоит большая работа над собой. Здесь будут важны как навыки самообслуживания, так и высокий уровень знаний своей специальности, чтобы быть конкурентоспособным наравне с обычными сотрудниками.

Отразилась ли пандемия на трудовой занятости инвалидов

В период самоизоляции инвалиды не предпринимают попыток трудоустроиться. Это связано с общим выросшим процентом безработицы — конкуренция на рынке труда стала жестче. Если говорить о незрячих людях, то в период ограничительных мер, масочного режима они почти и не выходят из дома, говорит Анна. Потому что из-за социальной дистанции, из-за того, что на улицах было малолюдно, инвалиды боялись оказаться одни. Им ведь даже не у кого было бы спросить номер автобуса или троллейбуса на остановке.

— Самоизоляция показала, что ношение масок затрудняет общение между людьми с проблемами зрения и зрячими. Когда зрячий человек воспринимает речь собеседника, он делает это не только на слух, но также смотрит на артикуляцию человека. Поэтому когда рот закрыт маской, то часть информации просто не усваивается. И сейчас, когда мы приходим в магазин самообслуживания и просим консультанта найти нам какой-то товар в торговом зале, мы сталкиваемся с тем, что нам дают совершенно не то. Поэтому рано или поздно влияние коронавируса на трудоустройство инвалидов ещё себя покажет.

В период самоизоляции устроиться на работу инвалиду просто нереально.

Есть ли налоговые и другие послабления для работодателя инвалида

По словам Анны Мещеряковой, для малых и средних организаций, где работают инвалиды, никаких реальных налоговых льгот не существует. Такие льготы распространяются на крупные компании в отдельных отраслях экономики, например, нефтедобыча и нефтепереработка. Единственный бонус, которым может у нас в области воспользоваться работодатель, — это приобретение дополнительного оборудования за счет государства. Существуют специальные программы, по которым выплачивается около 80 тысяч рублей на оборудование рабочего места для инвалида. Инвалид должен решить сам, какая техника ему понадобится, чтобы продуктивно работать. После того как инвалид уходит по собственному желанию или же у него заканчивается трудовой договор, который с ним не продлевают по каким-то причинам, данное оборудование остается в собственности работодателя.

— Но сумма не настолько велика, чтобы заставить организации трудоустраивать инвалидов по зрению. Есть ещё закон о квотировании рабочих мест. Но, к сожалению, он достаточно слабо реализуется и по России, и во Владимирской области. И даже если работодатель формально и выделяет некоторое количество мест для инвалидов, совсем необязательно, что на это квотированное место придет работать инвалид. И самое страшное, что грозит в таком случае работодателю, если он даже в грубой форме откажет инвалиду в должности, это штраф в 5000 рублей. Поэтому штрафов они не боятся и особых причин, чтобы брать к себе инвалидов, также не имеют.

Как инвалиду найти себе работу

Самый простой способ – это обратиться в Центр занятости населения. Здесь формируется перечень вакансий, квотированных мест, предназначенных для инвалидов. Но эти рабочие места совершенно не классифицированы по инвалидности. И во всем перечне может не найтись ни одной, которая бы подошла инвалиду по зрению. В основном здесь предлагают вакансии кладовщиков, охранников, бухгалтеров, аппаратчиков комбикорма, водителей, говорит Анна. На эти должности брать плохо видящих просто нельзя.

Второй способ– это интернет-платформы, сайты с базами вакансий. И здесь есть большой шанс найти работу инвалиду удаленно. Ведь работодателю, как правило, безразлично, есть ли у человека какие-то физические недостатки или нет. Главное, чтобы объем работы был выполнен.

— Сейчас пользуется популярностью такая специальность, как оператор колл-центра или продавец-консультант интернет-магазина. Если данная компания обладает программным обеспечением, которое нормально работает с программой экранного доступа, то человек справится с поставленными задачами. Скринридер — программа, позволяющая определять и интерпретировать, обычно в виде звуковых или голосовых оповещений, события, происходящие на экране.

Также есть некоммерческие организации, занимающиеся трудоустройством инвалидов. Успешно инвалиды сотрудничают со всероссийской организацией «Перспектива». Она дает им реальную возможность заработка. В основном здесь предлагают вакансии в Москве и работу на удаленке. Но важно уточнить, что в последних двух способах трудоустройства речь идет не о квалифицированном труде. Если человек хочет работать по своей специальности, ему предстоит напрямую обращаться в крупные, солидные организации, говорит Анна, которые проводят профессиональный отбор на вакантное место. Либо искать человека, который вас порекомендует.

Инвалиду придется запастись терпением и быть настойчивым в поиске подходящей работы с достойной зарплатой. И на это может уйти 2-3 года, говорит Анна.

Как вести себя инвалиду во время собеседования

— Общайтесь с работодателем всегда напрямую, а не через посредника. Не привлекайте родственников и сотрудников Центра занятости к переговорам.

— На собеседование приходите самостоятельно. Лучше прийти заранее, спокойно найти адрес, здание, кабинет, изучить окружающее пространство и освоиться в нем.

— При разговоре с работодателем не надо пытаться скрыть свой дефект. О своих особенностях говорите прямо. И согласитесь с тем, что при работе могут возникнуть трудности, но вы их сумеете преодолеть.

— Нужно убедить работодателя предоставить вам возможность проявить себя в деле. Например, взять на испытательный срок. Это даст возможность спокойно погрузиться в работу, понять её специфику, освоиться на месте, в коллективе. Потренироваться, перенять опыт коллег. И тогда настанет благоприятная атмосфера, чтобы человек успешно адаптировался на новом месте работы и показал себя с лучшей стороны.

Подготовила Татьяна Данилова

Фото из личного архива Анны Мещеряковой