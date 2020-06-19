Кафе и ресторанам разрешили работать, но только на свежем воздухе

Летние площадки кафе и ресторанов на свежем воздухе смогут начать работать уже со следующей недели. Ограничения частично снимаются во Владимирской области с 23 июня. Организации общепита должны будут выполнять ряд условий. В частности, столики должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров. Соответствующий указ уже подписал губернатор. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как еще раз подчеркнул на своих страницах в соцсетях Владимир Сипягин, в своих решениях власти опираются на рекомендации Роспотребнадзора. Ранее о возможном открытии летних веранд кафе говорил и первый вице-губернатор Александр Ремига. Чиновник назвал это оптимистичным сценарием развития событий. Еще в начале недели коэффициент распространения коронавируса в регионе был равен 0,9 при необходимом показателе в 0,8. Однако последние пару дней среднесуточный прирост инфицированных не превышал 60-ти человек.

Говорить о скором открытии всех кафе и ресторанов пока не приходится. Залы объектов общественного питания откроют для посетителей только на третьем этапе снятия ограничений, когда коэффициент распространения инфекции будет равен 0,5. ТОгда же откроют фитнис-клубы и кинотеатры.

Ранее «Призыв» сообщал, что накануне в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района сняли карантин. В регионе осталась одна проблемная территория — поселок Золотково.

Елена Пляскина

Фото: eatout.ru