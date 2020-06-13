Известные владимирцы сдадут кровь для спасения пациентов

Во Владимире 15 июня пройдет акция, посвященная Международному дню донора крови. В этом году на станцию переливания организаторы мероприятия пригласили «звездный десант». Сдавать кровь будут известные политики, актеры, журналисты и общественники Владимира. По словам организаторов, во время самоизоляции доноры сдавали кровь, хотя сначала было затишье. Для их удобства даже были предложены бесплатные услуги такси. Пока ситуация в больницах с запасом крови спокойная, потому что отменили все плановые операции, но она скоро понадобится. Снятие ограничений не за горами.

— Светофор горит желтым и красным для пополнения, станция готова к работе, — рассказала «Призыву» Светлана Георгиева, руководитель ВРОО «За развитие регионов «Региональная инициатива». – Банк хочется пополнить, скоро больницы войдут в привычное рабочее русло, они должны быть готовы. Станция переливания работает на всю Владимирскую область в круглосуточном режиме. Заявки делают все больницы города и области. Переливание крови требуется и на родах, и после полученных травм в ДТП, потом в любой операции могут возникнуть экстренные ситуации. Поэтому кровью лечебницы запасаются заранее. А ведь ещё нужны определенные фенотипы. Не всегда вторая группа крови подойдет ко второй. И конечно, всегда востребованы редкие отрицательные резус-факторы и 4-я группа крови.

15 июня пройдет акция «Звездный донор».

Сдавать кровь мужчины могут раз в три месяца. Женщины почаще, говорит Светлана. Важно перед донацией в течение 3 дней соблюдать правила питания, накануне не курить и не употреблять спиртное. Акция проходит в рамках проекта «Протяни руку жизни» и реализуется на средства Фонда президентских грантов. Стартует «Звездный донор» 15 июня в 9 утра и продлится до 12 часов. Место встречи — Владимирская областная станция переливания крови по адресу: ул. Студенческая, д. 5.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области началась донорская неделя.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»