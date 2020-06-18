Изнывающий от жары лось решил искупаться на глазах у людей

Житель Гусь-Хрустального снял на видео заплыв лося. На кадрах видно, как сохатый переплывает городское водохранилище. Животное преодолело большое расстояние и находится далеко от берега. Как рассказал «Призыву» автор забавного ролика, лося он заметил в 100 метрах от себя, когда ловил рыбу. Зверь нырнул в озеро и отправился в сторону пляжа. Видео купания лося мужчина разместил в Интернете. За несколько часов ролик посмотрели десятки тысяч человек.

— Подплыв к берегу, лось увидел скопление людей и некоторое время плавал вдоль берега. В это время я вызвал МЧС. В какой-то момент лось вышел на берег и спрятался в кустах береговой зоны. В этот момент подплыл на катере спасатель и начал осторожно обследовать кусты. На этом мои наблюдения закончились, — говорит Георгий Савин.

Специалисты не исключают, что зайти в воду лося заставила жара.

Накануне столбик термометра показывал рекордные значения. От зноя изнывали не только люди, но и звери. При этом известно, что сохатые могут спасаться от перегрева и гнуса в воде.

— Лоси могут заходить в воду от жары или гнуса. Может быть совокупность нескольких факторов: теплая погода, мошки, слепни, комары,— пояснил «Призыву» старший научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков, — Возможно, он искал новую территорию, кормовые участки. Лось воды не боится, хорошо плавает. Он без проблем может переплыть и Клязьму и Оку.

Сохатые действительно отличные пловцы. Они могут развивать скорость до 10 километров в час и подолгу находиться в воде. Для них 300-500 метров между двумя берегами — не расстояние. Они могут преодолеть до 20 км за раз. В прошлом году плывущий зверь шокировал рыбаков. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: youtube.com