Иномарка вылетела на встречку и врезалась в самосвал

Серьезная авария произошла накануне вечером в Киржачском районе около деревни Лисицыно. По предварительным данным управления ГИБДД по Владимирской области, водитель «Nissan Almera» допустил выезд на встречную полосу в опасной близости от транспорта. Легковушка врезалась в самосвал, который от удара упал на бок. После столкновения «Nissan» врезался в вазовскую «копейку».

Рискованный маневр привел к крупной аварии.

В результате ДТП пострадало 2 человека. Водитель иномарки с серьезными травмами госпитализирован, его пассажирам медпомощь оказана на месте аварии.

На место ДТП выезжали спасатели МЧС, было задействовано 3 спецмашины. Пострадавших доставали из поврежденной легковушки с помощью специального оборудования.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире произошла авария с участием автобуса. Иномарка неосторожно выехала с прилегающей территории.

Анна Тумановская

Фото ГУ МЧС по Владимирской области