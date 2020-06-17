Иномарка столкнулась с автобусом и влетела в остановку

Серьезная авария произошла сегодня утром в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира. По предварительным данным пресс-службы управления ГИБДД по Владимирской области, 51-летний водитель «Nissan Qashqai» при выезде с прилегающей территории не пропустил автобус, который двигался по главной дороге. Автобус ехал на конечную маршрута номер 24, в салоне был только водитель и кондуктор. После удара кроссовер врезался в остановку общественного транспорта.

В ДТП пострадало три человека.

Авария произошла в семь утра на Нижней Дуброве, в районе дома номер пять. На улице было ясно и обзору водителя ничего не мешало. Правда, в соцсетях ругают водителей грузовиков, которые паркуются на крайних полосах и создают слепые зоны на проезжей части. При этом на дороге по улице парковка вообще запрещена.

В результате ДТП пострадал водитель и две пассажирки машины. Двое из них с травмами госпитализированы, одной пассажирке медпомощь оказана на месте ДТП.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Вязниках на федеральной трассе произошла серьезная авария с участием двух транспортных средств. Легковушка после удара загорелась.

Анна Тумановская

Фото: «Подслушано Автомобилистов Владимир«