Иномарка протаранила ограждение на Соборной площади

«Kia Spectra» врезалась в бетонные столбики на Соборной площади во Владимире. По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 22-летний водитель пытался уйти от столкновения с попутной машиной, которая остановилась перед светофором. Похоже, молодой человек слишком резко выкрутил руль и угодил в ограждение. Новые бетонные конусы, которые мэрия поставила ради соблюдения антитеррористических требований, на поверку оказались не такими прочными.

Водитель пытался избежать столкновения с другой машиной.

Авария произошла сегодня утром. Видимости светофора ничего не препятствовало. На улице было пасмурно, но светло. В результате ДТП никто не пострадал. У легковушки серьёзные механические повреждения.

Как «Призыв» сообщал ранее, вслед за введением послаблений в режим самоизоляции аварийность поползла вверх. Стало больше аварий с детьми и двухколесной техникой.

Анна Тумановская

Фото «Типичный Владимир»