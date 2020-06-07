Художник из Костерёво создала галерею на берегу Клязьмы

Картинная галерея на деревьях, стоящих на берегу Клязьмы, стала любимым местом отдыха и фотосессий жителей города Костерево и его окрестностей. Создала эту красоту местный художник-любитель Галина Лысенкова. Оптимистка и филантроп по натуре, она превратила когда-то усыпанный мусором берег затона в место для экскурсий и прогулок. Девушка с помощью специальной техники защищает морозобоины на старых дубах, а затем рисует на них картины.

Сама художник считает, что её произведения на деревьях – это форма проявления любви к природе и людям.

Сочетание приятного с полезным имеет большую социальную значимость. Во-первых, особая технология нанесения рисунка позволяет уберечь дерево с морозобоиной от разрушения ствола, а следовательно, и от гибели. Во-вторых, Галина, страстная поклонница изобразительного искусства, безвозмездно и ненавязчиво знакомит своих земляков с творчеством Пиросмани, Модельяни, Гогена, Мунка, Боттичелли, Шагала, Климта, Пикассо и других художников.

— Одна из функций, которую выполняет галерея на открытом воздухе, — развлекательная, — говорит Галина Лысенкова. — Здесь можно проводить игровой квест по поиску рисунков, ведь некоторые картины очень неплохо «спрятались». А ещё решаются образовательные и рекреационные задачи. И есть оздоровительная функция: фокусировка зрения на объектах вблизи и вдали — прекрасная зарядка для глаз.

Прежде тихую дубовую рощу выбрали для тривиальных посиделок любители «пикничков» на свежем воздухе: тут и там валялись бутылки, пакеты, прочие неприглядности. Галина с друзьями-волонтёрами очистила берег, и сейчас в мини-галерее под открытым воздухом чисто: не хочется мусорить в таком красивом месте. Более 15 картин радуют взор каждого пришедшего. Чтобы люди смогли больше узнать о художнике и его картине, девушка снабдила рисунки QR-кодами с возможностью перейти по гиперссылке на её посты в Инстаграме.

Те, кому посчастливилось побывать на авторских экскурсиях экоактивистки, не скрывают своего восторга. Неудивительно, что у Галины появились последователи. Всё больше и больше знакомых просят провести её мастер-класс. И вслед за Галиной они говорят, что создавать вокруг себя красоту — это так естественно!

Елена Доронина

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