Хороший загар бывает? Развенчиваем мифы о пользе солнца

Мода на загар, введенная с легкой руки Коко Шанель, избавила дам от необходимости пить уксус для придания коже благородной синевы. Загорелая кожа больше не выдает в вас крестьянина, проводящего целые дни в поле под палящим солнцем. Сегодня загар — это маркер успеха. Он означает, что вы нашли время и деньги на отпуск или солярий. Не прошло и ста лет, а бледность стала расцениваться как болезненное состояние.

Казалось бы, о вреде загара разве только из утюга не вещают. Но мифы так прочно укоренились в головах людей, что многие думают, что загар даже полезен для здоровья. Тут тебе и витамин Д, и панацея от прыщей, и настроение хорошее, и красота. И многие просто не связывают онкологию и привычку загорать.

Так существует ли хороший загар? В дни, когда на улице установилась жара, когда очень хочется погреться на солнышке, мы решили расставить все точки над «и» в этом вопросе. Тем более что в ближайшие дни синоптики прогнозируют опасно высокий ультрафиолетовый индекс, который может подняться до 8 единиц. Это может обернуться серьезной угрозой для здоровья. Разобраться с мифами о загаре нам помогла Анастасия Новожилова, заведующая косметологическим отделением Владимирского кожно-венерологического диспансера.

Миф 1. Нужно позагорать в солярии, чтобы «приучить» кожу к ультрафиолету

Чтобы понять всю абсурдность такого утверждения, давайте вспомним, что ультрафиолетовые лучи — признанный ВОЗ канцероген, как и курение. По этой логике получается: чтобы снизить вред от сигарет, нужно подготовить организм. То есть перед тем, как выкуривать в день целую пачку, «готовить» организм нужно по чуть-чуть, потребляя по сигарете в день. Бред? Кто бы спорил… И с солярием то же самое: на деле вы просто больше времени будете подвергать кожу вредному воздействию ультрафиолета.

Запомните: НЕТ безопасной дозы загара.

И лично мне непонятно, почему на соляриях не рисуют страшные картинки, как на пачках сигарет. Почему кабинки соляриев стоят в салонах красоты, понятно: красота требует ЖЕРТВ. Но в фитнес-клубах почему? Ведь туда люди приходят за здоровым образом жизни: низкокалорийные закуски в кафе и солярий в раздевалке. Пахнет лицемерием и стремлением к выгоде. Почему тогда курилку в туалете не сделать?

Миф 2. Тот самый витамин Д

Действительно, под слоем солнцезащитного крема кожа хуже вырабатывает витамин Д, но зачем рисковать под солнцем, если есть прекрасные и безопасные в профилактических дозах средства? Витамин Д пить надо, особенно в этом году, когда все мы столько времени просидели дома, но не существует единого мнения о том, в каких дозировках. Если мы говорим о профилактике гиповитаминоза, то, вероятно, достаточно 1-2 капель специальных препаратов в день. В случае выявленного гиповитаминоза доза повышается, но точное количество может назвать только врач, исходя из веса, возраста и возможных рисков пациента. Подробнее мы писали об этом здесь.

Миф 3. Загар помогает избавиться от прыщей

Возможно. Ультрафиолет сушит кожу. А еще на загорелой спине акне не так сильно выделяется. Однако в медицине принято соотносить возможную пользу и возможный вред от лечения. Стоит ли риск онкологии возможного избавления от прыщей? Мне нравится аналогия: если бы вы узнали, что излучение от атомного реактора помогает от акне, подставили ли бы вы под него спину? Для улучшения состояния кожи есть более цивилизованные средства и методы (о них Анастасия Новожилова расскажет в следующий раз). Загар кожу не только сушит, но старит.

Миф 4. Не нужно использовать крем с SPF в городе

На сайте ВОЗ опубликованы рекомендации по мерам защиты от УФ-излучения. При солнечном индексе 0-2 защиты не требуется. Если индекс 3-7, она уже необходима. Это солнцезащитный крем не менее 30 SPF, одежда с длинными рукавами, шляпа.

При индексе 8 рекомендуется без необходимости помещения не покидать.

Помните, в солнечную погоду вне зависимости от температуры воздуха кремом нужно пользоваться обязательно. Узнать солнечный индекс можно из погодного приложения на смартфоне, также можно приобрести специальный браслет, который меняет цвет в зависимости от степени излучения. Например, в интернет-магазинах такой можно купить за 800 рублей.

Миф 5. Крем с SPF вреден для кожи

Недавно появились данные, что некоторые вещества из солнцезащитного крема могут проникать глубоко в организм, накапливаться, а значит, ВОЗМОЖНО, оказывать какой-то негативный эффект. На деле к подобным исследованиям есть вопросы в дерматологическом сообществе. В конечном итоге Американская академия дерматологии (FDA) опубликовала список веществ, действие которых на организм наиболее изучено. Этот список приводит сообщество в Инстаграме «Клуб доказательной медицины».

Наиболее безопасными и эффективными признаны:

*Titaniumdioxide

*Zincoxide

По этим компонентам информация еще собирается, но польза от их использования превышает вред от неиспользования:

ensulizole, octisalate, homosalate, octocrylene, octinoxate, oxybenzone, avobenzone

cinoxate, dioxybenzone, meradimate, padimate O, sulisobenzone.

Наименее изучены, а значит, не доказали свою безопасность:

PABA

Tolaminesalicyiate

Что ж, придется вооружиться лупой и изучить этикетки. Кстати, я так уже сделала и обнаружила, что самые безопасные вещества (диоксид титана и оксид цинка) входят в состав одного недорогого крема с SPF 30+ отечественного производства. Стоит он примерно 140 рублей за упаковку. Я на нем поиск и остановила, но у вас теперь есть все необходимые знания, чтобы подобрать себе средство по душе и по карману. FDA рекомендует использовать средства с физическим фактором защиты, но, если вам не нравится белый цвет кожи, который они оставляют, можно использовать и средства с химическим фактором.

Миф 6. Существует безопасный загар

Существует. Автозагар. Это всевозможные средства, окрашивающие кожу в оттенки, близкие к цвету загара. Их основной действующий фактор — экстракты сахарной свеклы или сахарного тростника. Именно им и пахнет крем с автозагаром. Если соблюдать меры осторожности, такой крем будет безопасным (по крайней мере, нет данных о его опасности). Что это за меры? Не наносить на губы и слизистые и не вдыхать. Сначала попробовать небольшое количество на закрытом участке кожи. Правильно подобрать оттенок и не сделаться морковного цвета можно только методом проб и ошибок. Не забывайте мыть руки после использования.

Автозагар не защищает от солнца и не отменяет необходимости пользоваться защитным кремом.

Итак, делаем выводы:

Кожу к ультрафиолету приучить нельзя.

Витамин Д лучше принимать перорально по назначению врача. Есть более гуманные способы избавиться от прыщей, чем загар. Пользоваться кремом с SPF 30+ нужно всегда перед выходом на улицу, если УФ-индекс 3 и более. Вред от использования солнцезащитного крема значительно ниже, чем от его неиспользования. Автозагар — единственный сравнительно безвредный способ «подрумянить» кожу.

И главное помните, что загар — это защитная реакция клеток на ПОВРЕЖДЕНИЕ ультрафиолетовыми лучами. То есть любая степень загара — это плохо для кожи. Загар — это вредно, а еще он старит. Так что лучше его избегать. Всегда.

Юлия Назарова

Заглавное фото: «Призыв»