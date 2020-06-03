Гуманитарный груз из Москвы пришел в больницы региона

Владимирская область получила гуманитарный груз из Москвы. В региональные учреждения здравоохранения доставили 3 миллиона медицинских масок, 100 тысяч комплектов защитных костюмов, а также медикаменты – противовирусные и антибактериальные препараты и другие лекарственные средства для лечения тяжелобольных пациентов. Первая поставка гуманитарного груза состоялась 30 мая, вторая — накануне, 2 июня.

Поддержка медицинских учреждений – часть гуманитарной акции столичных властей.

— Лекарственные препараты доставлены в инфекционный госпиталь областной клинической больницы. Часть лекарств и средства индивидуальной защиты будут распределены между учреждениями здравоохранения, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, — уточняет облздрав.

Ранее «Призыв» сообщал, что 30 мая во Владимирскую область прибыла бригада московских специалистов. Шесть врачей приехали в наш регион по инициативе президента России Владимира Путина для передачи коллегам профессионального опыта по лечению пациентов с COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото областного департамента здравоохранения