Гроза с градом надвигается на Владимирскую область

Погода продолжает удивлять своим непостоянством. Она опять может резко испортиться. По данным Владимирского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа, с сохранением вечером и в первой половине ночи на 6 июня на территории региона ожидается гроза с дождём, местами сильным. В отдельных районах град. Хлопот добавит и сильный ветер.

Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 м/с.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Спасатели рекомендуют во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями. Между тем жители Петушинского района еще вчера сообщали о сильном ливне с градом, который случился минувшим вечером.

Ранее «Призыв» рассказывал, что синоптики прогнозировали резкое потепление к концу недели. В воскресенье популярные погодные паблики прогнозируют до 24 градусов тепла.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»