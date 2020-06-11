Гроза с градом идёт на Владимирскую область

Жаркий и солнечный четверг может завершиться грозой. О резком ухудшении погоды предупреждают спасатели. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на западе и северо-западе региона ожидается гроза с дождём, местами сильным. В отдельных районах возможен град. Непогода может сохраниться вечером и в первой половине ночи.

Порывы юго-западного ветра при грозе могут достигать 15 — 20 м/с.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Спасатели рекомендуют во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

Ранее «Призыв» сообщал, что после жары, установившейся во Владимирской области, жителей региона ожидает «арктическое вторжение».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»