Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в особом режиме

Во Владимирской области завершается подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Все бюллетени доставлены в участковые и территориальные избирательные комиссии, на места пришли комплекты со средствами индивидуальной защиты как для работников, так и для избирателей. До 21 июня нужно определиться с местом голосования. Выбрать участок можно через портал госуслуг или по заявлению в избирательной комиссии.

— Свыше пяти тысяч человек воспользовались приложение «мобильный избиратель» через портал госуслуг. Еще 1200 человек официальные заявления участковой избирательные комиссии. Мы пока собираем данные по тому, сколько гражданам будет голосовать вне избирательных участков. Обычно не более 20%, но сейчас будет больше, — говорит председатель избирательной комиссии региона Вадим Минаев.

Всем голосующим будут измерять температуру.

Граждан с повышенной температурой будут отправлять домой или в специальное помещение с мобильной урной, которое обещают обустроить на каждом избирательном участке.

Состав избирательных комиссий на местах поменялся. Среди работников есть заболевшие COVID-19, часть сотрудников отказалась выходить на работу из-за действующего режима самоизоляции. Планируемое ранее тестирование на коронавирусную инфекцию для всех работников проводить не будут. Но безопасность голосующим обещают за счет соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Накануне старта голосования по поправкам в Конституции Российской Федерации состоится Парад Победы. О том, в каком формате он пройдет в регионе, можно посмотреть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото избирательной комиссии по Владимирской области