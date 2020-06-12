Главврач Александровской районной больницы уволился после череды скандалов

Руководитель Александровской районной больницы Эммануил Здановский решил покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом он заявил первому вице-губернатору, курирующему здравоохранение и социальный блок. Сергей Шевченко предложил занять это место депутату Наталье Прониной, имеющей большой опыт в медицине. Но она категорически отказалась. Депутат не раз выступала в защиту районных медиков, которые во время пандемии оказались совершенно беззащитны: им не делали своевременно тесты на COVID-19, не выдавали защитные костюмы. В основном жалобы поступали от медиков подведомственной Карабановской больницы.

— Александровский район, находясь на границе с Московской областью, принял на себя наиболее сильный удар коронавирусной инфекции. Судя по статистике и благодаря профессионализму и стойкости медиков, катастрофы не произошло. Но в этих условиях здравоохранение района оказалось под двойной нагрузкой и в результате испытало ряд кризисных явлений, в том числе увольнение сотрудников, жалобы в правоохранительные органы, негативный фон в СМИ и соцсетях, — подчеркнул Сергей Шевченко.

Открыты три вакансии главных врачей в районных больницах.

Тем временем департамент здравоохранения уже объявил конкурс на освободившуюся должность главного врача Александровской районной больницы. При отборе кандидатов будет учитываться их постоянное место жительства в Александровском районе или ближайших к нему территориях. Вакансии есть также в Киржачской и Петушинской больницах. Заявки от претендентов ждут до 11 июля в отделе кадров департамента.

— Граждане Российской Федерации, желающие представить свою кандидатуру на рассмотрение для работы в должности руководителя государственного учреждения здравоохранения, должны иметь высшее медицинское образование, сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, находиться в возрасте до 65 лет и быть готовыми к прохождению процедуры допуска к государственной тайне, — сообщает пресс-служба облздрава.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура подтвердила причину ожогов медсестры от постиранной маски. Увечья медик получила в инфекционном госпитале Карабаново.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: «Новый город Александров»