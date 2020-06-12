Главврач Александровской районной больницы уволился после череды скандалов

Эммануил Здановский ушел по собственному желанию

Руководитель Александровской районной больницы Эммануил Здановский решил покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом он заявил первому вице-губернатору, курирующему здравоохранение и социальный блок. Сергей Шевченко предложил занять это место депутату Наталье Прониной, имеющей большой опыт в медицине. Но она категорически отказалась. Депутат не раз выступала в защиту районных медиков, которые во время пандемии оказались совершенно беззащитны: им не делали своевременно тесты на COVID-19, не выдавали защитные костюмы. В основном жалобы поступали от медиков подведомственной Карабановской больницы.

Александровская районная больница. Фото Яндекс. Карты

Александровский район, находясь на границе с Московской областью, принял на себя наиболее сильный удар коронавирусной инфекции. Судя по статистике и благодаря профессионализму и стойкости медиков, катастрофы не произошло. Но в этих условиях здравоохранение района оказалось под двойной нагрузкой и в результате испытало ряд кризисных явлений, в том числе увольнение сотрудников, жалобы в правоохранительные органы, негативный фон в СМИ и соцсетях, — подчеркнул Сергей Шевченко.

Открыты три вакансии главных врачей в районных больницах.

Тем временем департамент здравоохранения уже объявил конкурс на освободившуюся должность главного врача Александровской районной больницы. При отборе кандидатов будет учитываться их постоянное место жительства в Александровском районе или ближайших к нему территориях. Вакансии есть также в Киржачской и Петушинской больницах. Заявки от претендентов ждут до 11 июля в отделе кадров департамента.

Граждане Российской Федерации, желающие представить свою кандидатуру на рассмотрение для работы в должности руководителя государственного учреждения здравоохранения, должны иметь высшее медицинское образование, сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, находиться в возрасте до 65 лет и быть готовыми к прохождению процедуры допуска к государственной тайне, — сообщает пресс-служба облздрава.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура подтвердила причину ожогов медсестры от постиранной маски. Увечья медик получила в инфекционном госпитале Карабаново.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: «Новый город Александров»

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