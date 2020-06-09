Главным врачом ОКБ медики хотят видеть Владимира Безрукова

Сотрудники областной клинической больницы попросили губернатора назначить на должность главного врача Владимира Безрукова. Он является бывшим руководителем Селивановской ЦРБ, с 2010-го по 2013 год возглавлял облздрав. На данный момент Безруков руководит региональной Ассоциацией частных медицинских центров. Его кандидатуру медики выдвинули на онлайн-совещании с Владимиром Сипягиным. Губернатор пообещал перед принятием решения рассмотреть его кандидатуру среди прочих.

– Областная клиническая больница – это системообразующее учреждение региональной сферы здравоохранения, и от эффективности ее работы зависят жизни и здоровье тысяч жителей области. При назначении нового руководителя предпочтение будет отдано местным кадрам, тем, кто хорошо знает регион, понимает местную специфику, способен реализовать стратегические задачи по развитию ведущей областной клиники, – отметил Владимир Сипягин.

Ранее Владимир Безруков возглавлял департамент здравоохранения.

В феврале этого года Владимир Безруков в интервью «Призыву» рассказал о неизбежной интеграция частной и государственной медицины. Он открыто выступает за такое партнерство.

— Смогут ли власти направить этот процесс в цивилизованное русло, обеспечив при этом приоритет интересов пациентов, пока большой вопрос. Нынешние административные барьеры, низкий уровень доходов населения и потребительский менталитет, сформированный за долгие годы, оптимизма, честно скажу, не прибавляют. Но потребность людей получать медицинскую помощь качественно, быстро, удобно — очевидна, — высказался тогда по поводу сотрудничества Владимир Безруков.

Возможно, став главным врачом областной клинической больницы, он покажет личный пример, как нужно сотрудничать частным и бюджетным учреждениям на благо пациентов.

Напомним, что руководящий пост освободился 25 мая с уходом главного врача Игоря Бондаренко. Сейчас ОКБ временно возглавляет его заместитель по клинико-экспертной работе Ольга Архипова.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»