Главным врачом ОКБ медики хотят видеть Владимира Безрукова

Врачи порекомендовали его кандидатуру губернатору

Сотрудники областной клинической больницы попросили губернатора назначить на должность главного врача Владимира Безрукова. Он является бывшим руководителем Селивановской ЦРБ, с 2010-го по 2013 год возглавлял облздрав. На данный момент Безруков руководит региональной Ассоциацией частных медицинских центров. Его кандидатуру медики выдвинули на онлайн-совещании с Владимиром Сипягиным. Губернатор пообещал перед принятием решения рассмотреть его кандидатуру среди прочих.

Областная клиническая больница – это системообразующее учреждение региональной сферы здравоохранения, и от эффективности ее работы зависят жизни и здоровье тысяч жителей области. При назначении нового руководителя предпочтение будет отдано местным кадрам, тем, кто хорошо знает регион, понимает местную специфику, способен реализовать стратегические задачи по развитию ведущей областной клиники, – отметил Владимир Сипягин.

Ранее Владимир Безруков возглавлял департамент здравоохранения.

В феврале этого года Владимир Безруков в интервью «Призыву» рассказал о неизбежной интеграция частной и государственной медицины. Он открыто выступает за такое партнерство.

Смогут ли власти направить этот процесс в цивилизованное русло, обеспечив при этом приоритет интересов пациентов, пока большой вопрос. Нынешние административные барьеры, низкий уровень доходов населения и потребительский менталитет, сформированный за долгие годы, оптимизма, честно скажу, не прибавляют. Но потребность людей получать медицинскую помощь качественно, быстро, удобно — очевидна, — высказался тогда по поводу сотрудничества Владимир Безруков.

Возможно, став главным врачом областной клинической больницы, он покажет личный пример, как нужно сотрудничать частным и бюджетным учреждениям на благо пациентов.

Напомним, что руководящий пост освободился 25 мая с уходом главного врача Игоря Бондаренко. Сейчас ОКБ временно возглавляет его заместитель по клинико-экспертной работе Ольга Архипова.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»

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