Главным лесничим области назначен уроженец Муромцево

Департамент лесного хозяйства администрации области возглавит профессионал, то есть человек, имеющий профильное образование. С 25 июня на этот пост заступит Евгений Малышев. Он уроженец посёлка Муромцево Судогодского района, в 1998 году окончил Московский государственный университет леса по специальности «Лесоинженерное дело». Имеет более чем 20-летний стаж работы в лесной отрасли.

Ранее Малышев занимал руководящие посты в Муромцевском лесхозе-техникуме, Андреевском лесничестве, департаментах лесного хозяйства Владимирской области и аналогичном — по ЦФО. Его предшественница (с приставкой «и.о.») на том, посту, который он займёт 25 июня, Ольга Канищева останется трудиться в департаменте. Она займёт кресло заместителя Евгения Малышева и будет курировать вопросы, связанные с особо охраняемыми природными территориями — то есть вернётся к той теме, которой она непосредственно занималась до лета прошлого года.

Евгений Малышев стал четвёртым по счёту директором департамента лесного хозяйства за последние пять лет.

Лесной департамент — довольно хлопотное хозяйство, что демонстрирует нестабильная ситуация с его руководителями. Относительно устойчивое положение в своё время занимал Николай Белоусов, но его биография на этом месте пресеклась ещё во времена Николая Виноградова, когда тот в 2012 году назначил на должность директора департамента Алексея Кузнецова, уроженца Мурманской области (пришествие «варяга» было редкостью по тем временам).

При Светлане Орловой лесными делами рулили ещё два «варяга» — сначала Дмитрий Перминов (тот был недолго, с полгода), потом Иван Пастухов, продержавшийся почти четыре года. С лета прошлого года исполняла обязанности директора Ольга Канищева.

Артемий Сосновский

Фото «Призыва» и пресс-службы администрации области