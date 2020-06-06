«Генериум» зарегистрировал уникальную тест-систему на антитела к COVID-19

Биофармацевтическая компания «Генериум» получила регистрационные удостоверения на три теста, выявляющих антитела к коронавирусу: классы IgG, IgA и «Антигма-скрин». Последний является уникальным для России. «Антигма-скрин» позволяет выявить антитела сразу всех трёх классов. Достижения компании отметил во время своего визита министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Накануне чиновник посетил предприятие в поселке Вольгинский Петушинского района.

«Антигма-скрин» выявляет антитела всех трех классов.

— Компания планирует внедрять использование этих диагностических систем в широкую лабораторную практику. Они позволяют с высокой достоверностью определить уровень иммуноглобулинов «быстрого» реагирования и определять всех пациентов, которые когда-либо встречались с инфекцией, в том числе переболевших и бессимптомных, — отметил Денис Мантуров.

«Генериум» готов производить до 3 миллионов тестов в месяц, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Завод во Владимирской области уже сейчас выпускает около 100 тысяч тестов на коронавирус в сутки, это пятая часть всех производимых тестов в стране. На конец мая предприятие поставило более 1,5 миллиона экспресс-тестов в 64 региона России. Точность исследования составляет более 94%. Результат готов уже через 40 минут.

«Генериум» — ведущая российская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве фармацевтических продуктов для диагностики и лечения орфанных, онкологических и социально значимых заболеваний. Сейчас завод во Владимирской области создает и производит тест-системы для выявления коронавируса и антител к COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что в областной клинической больнице началось тестирование крови на антитела к COVID-19.

Елена Пляскина

Фото пресс-службы администрации Владимирской области