Где раки зимуют и у кого голубая кровь? Разгадываем тайны фразеологизмов

Где раки зимуют, голубая кровь, ахиллесова пята, зарубить на носу, зарыть талант в землю. Все это фразеологизмы. Они придают нашей речи яркость, образность, делают ее интересной и запоминающейся, показывают эрудицию и широкий кругозор говорящего. Интересно, что в составе фразеологизма слова теряют свое прямое лексическое значение, получая новое, которое становится свойственно всему выражению в целом. И практически у каждого устойчивого сочетания есть своя, как правило, очень интересная история появления.

Откуда же в русском языке берутся фразеологизмы, что обозначают, каких типов бывают и можно ли мемы назвать устойчивыми сочетаниями, рассказывает кандидат филологических наук Татьяна Ковалева.

Традиционно под фразеологизмом понимают устойчивое выражение. Давайте разберемся, в чем же его устойчивость? Фразеологизм имеет целостное значение, постоянный набор компонентов и является одним членом предложения. Например, мы говорим красная строка о начале абзаца и не можем заменить в нем цвет или добавить иную характеристику. Ведь выражение зеленая строка ничего не значит.

Кроме того, фразеологизм не придумывается говорящим заново и не составляется из отдельных слов, а воспроизводится из памяти целиком, как единое сочетание.

Библейские корни

Задумывались ли вы, откуда в языке появляются фразеологизмы? Есть несколько путей. Большой пласт фразеологизмов в русском языке восходит к Библии. Например, блудный сын, бросить камень, умывать руки, каждой твари по паре, манна небесная, притча во языцех.

Особенно интересна история выражения «зарыть талант в землю», то есть погубить свои способности. Фразеологизм восходит к притче о человеке, который поручил рабам охранять свое имение и дал каждому по таланту – так называлась денежная единица в древней Иудее. Двое рабов отдали свои таланты под проценты, а третий зарыл в землю. Он и стал символом гибели своих возможностей.

История с раками

Многие фразеологизмы возникли из исторических реалий жизни русского человека, ремесел, наблюдений за природой: зарубить на носу, сирота казанская, дело в шляпе, довести до белого каления. Все знают выражение «показать, где раки зимуют». Почему же оно обозначает серьезную угрозу? По одной из версий, раки служили лакомством на столах помещиков в зимний период.

И крестьянам, которых зимой посылали наловить раков, приходилось трудно, не все возвращались с такой ловли живыми и здоровыми. Так и превратилось выражение «показать, где раки зимуют» в страшную угрозу, вплоть до угрозы жизни и здоровью.

Долгий ящик

Или выражение «отложить в долгий ящик» как долгое решение проблемы появилось во времена царя Алексея Михайловича, приказавшего поставить у своего дворца ящик для жалоб.

Жалобу мог положить любой желающий, однако ответ на нее ждали годами, отсюда и появился фразеологизм.

Ахиллесова пята

Ряд фразеологизмов был заимствован. Так, мифы Древней Греции стали источником многих устойчивых выражений, употребляющихся в русском языке. Например, нить Ариадны, Сизифов труд, Прокрустово ложе, Троянский конь, кануть в Лету, яблоко раздора. Выражение «Ахиллесова пята» используется в значении «слабое, уязвимое место» и восходит к истории о том, как мать героя богиня Фетида хотела сделать тело сына неуязвимым. Для этого она, придерживая младенца за пятку, искупала его в священной реке Стикс. Так пятка стала единственным уязвимым местом Ахиллеса, куда он и был ранен во время Троянской войны.

Голубая кровь и синий чулок

Некоторые фразеологизмы являются цитатами из иностранных произведений или кальками, то есть дословным переводом. Например, синий чулок, вот где собака зарыта, голубь мира, сжечь корабли, Аннибалова клятва, буря в стакане воды. Любопытна история кальки с испанского « la sangre azul» — «голубая кровь». Так носители русского языка иронично говорят о людях аристократического происхождения. Испанцы же называли голубой кровью дворян, гордившихся тем, что их предки не вступали в браки с маврами, то есть имели светлую кожу, через которую было видно голубые вены.

Четыре типа фразеологизмов

Отметим, что степень устойчивости или спаянности компонентов фразеологизма не всегда одинакова. Так, академик Виктор Владимирович Виноградов выделил четыре типа фразеологизмов.

Фразеологические сращения – устойчивые выражения, значения которых не объясняется значением их компонентов. Например, зарубить на носу. Ни слово «зарубить», ни слово «нос» не означают «запомнить». Значение обусловлено исторически: нос здесь не орган, а производное от глагола «носить», то есть некая дощечка, которую носили с собой и на которой делали зарубки или отметки о долгах или работе.

Фразеологические единства – устойчивые выражения, значение которых мотивировано переносным значением компонентов. Например, «белая ворона» говорят о человеке, который выделяется из общей массы. При этом носитель языка понимает истоки значения: ворона-альбинос – это крайне редкое явление в природе.

Фразеологические сочетания – устойчивое выражение, смысл которого зависит от значений его компонентов. Компоненты легко вступают в другие отношения, образуя новые выражения: щекотливый вопрос, щекотливое положение, щекотливое обстоятельство.

Фразеологические выражения – это пословицы, крылатые слова, цитаты из известных большинству носителей языка произведений. Значение таких выражений определяется контекстом. К примеру, комедия Грибоедова «Горе от ума» буквально разошлась на цитаты: «А судьи кто?», «Служить бы рад — прислуживаться тошно!» , «Счастливые часов не наблюдают…», «герой не моего романа» и другие.

Мем — тоже фразеологизм?

К фразеологическим выражениям некоторые современные лингвисты относят мемы. Большинству молодежи известны и понятны выражения: «Как тебе такое, Илон Маск», «Окей, бумер», «Карл!» и другие. Эти выражения, как и фразеологизмы, устойчивы и воспроизводимы.

Но мемы требуют визуальной составляющей, строятся по определенной модели, содержат ироническую оценку и имеют «ограниченный срок годности», то есть используются носителями языка всего несколько лет. Думается, лишь единицы мемов станут через десятилетия фразеологизмами.

Происхождение каких фразеологизмов интересно вам? Пишите в комментариях! Будем разбираться в их истории вместе, не откладывая в долгий ящик.

Литература для любознательных:

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. Учебник.

В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Избранные труды. Лексикология и лексикография. — М., 1977. — С. 140-161.

Справочник по фразеологии портала «Грамота.ру».

Подготовили Татьяна Ковалева и Дарья Ермолина

Верхнее фото: img-fotki.yandex.ru

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