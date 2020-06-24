Где раки зимуют и у кого голубая кровь? Разгадываем тайны фразеологизмов

С филологом Татьяной Ковалевой

Где раки зимуют, голубая кровь, ахиллесова пята, зарубить на носу, зарыть талант в землю. Все это фразеологизмы.  Они придают нашей речи яркость, образность, делают ее интересной и запоминающейся, показывают эрудицию и широкий кругозор говорящего. Интересно, что в составе фразеологизма слова теряют свое прямое лексическое значение, получая новое, которое становится свойственно всему выражению в целом. И практически у каждого устойчивого сочетания есть своя, как правило, очень интересная история появления.

Откуда же в русском языке берутся фразеологизмы, что обозначают, каких типов бывают и можно ли мемы назвать устойчивыми сочетаниями, рассказывает кандидат филологических наук Татьяна Ковалева. 

Традиционно под фразеологизмом понимают устойчивое выражение. Давайте разберемся, в чем же его устойчивость? Фразеологизм имеет целостное значение, постоянный набор компонентов и является одним членом предложения. Например, мы говорим красная строка о начале абзаца и не можем заменить в нем цвет или добавить иную характеристику. Ведь выражение зеленая строка ничего не значит.

Кроме того, фразеологизм не придумывается говорящим заново и не составляется из отдельных слов, а воспроизводится из памяти целиком, как единое сочетание.

Библейские корни

Задумывались ли вы, откуда в языке появляются фразеологизмы? Есть несколько путей. Большой пласт фразеологизмов в русском языке восходит к Библии. Например, блудный сын, бросить камень, умывать руки, каждой твари по паре, манна небесная, притча во языцех.

Все помнят библейскую притчу о блудном сыне. Фото: stihi.ru

Особенно интересна история выражения «зарыть талант в землю», то есть погубить свои способности. Фразеологизм восходит к притче о человеке, который поручил рабам охранять свое имение и дал каждому по таланту – так называлась денежная единица в древней Иудее. Двое рабов отдали свои таланты под проценты, а третий зарыл в землю. Он и стал символом гибели своих возможностей.

Вот так прямое значение стало переносным. Фото: 2.bp.blogspot.com

История с раками  

Многие фразеологизмы возникли из исторических реалий жизни русского человека, ремесел, наблюдений за природой: зарубить на носу, сирота казанская, дело в шляпе, довести до белого каления. Все знают выражение «показать, где раки зимуют». Почему же оно обозначает серьезную угрозу? По одной из версий, раки служили лакомством на столах помещиков в зимний период.

Фото: avatars.mds.yandex.net

И крестьянам, которых зимой посылали наловить раков, приходилось трудно, не все возвращались с такой ловли живыми и здоровыми. Так и превратилось выражение «показать, где раки зимуют» в страшную угрозу, вплоть до угрозы жизни и здоровью.

 Долгий ящик

Или выражение «отложить в долгий ящик» как долгое решение проблемы появилось во времена царя Алексея Михайловича, приказавшего поставить у своего дворца ящик для жалоб.

Царь Алексей Михалович. Фото: dimitri.moseparh.ru

Жалобу мог положить любой желающий, однако ответ на нее ждали годами, отсюда и появился фразеологизм.

Примерно так мог выглядеть тот самый долгий ящик. Фото: sun9-24.userapi.com

Ахиллесова пята  

Ряд фразеологизмов был заимствован. Так, мифы Древней Греции стали источником многих устойчивых выражений, употребляющихся в русском языке. Например, нить Ариадны, Сизифов труд, Прокрустово ложе, Троянский конь, кануть в Лету, яблоко раздора. Выражение «Ахиллесова пята» используется в значении «слабое, уязвимое место» и восходит к истории о том, как мать героя богиня Фетида хотела сделать тело сына неуязвимым. Для этого она, придерживая младенца за пятку, искупала его в священной реке Стикс. Так пятка стала единственным уязвимым местом Ахиллеса, куда он и был ранен во время Троянской войны.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Голубая кровь и синий чулок

Некоторые фразеологизмы являются цитатами из иностранных произведений или кальками, то есть дословным переводом. Например, синий чулок, вот где собака зарыта, голубь мира, сжечь корабли, Аннибалова клятва, буря в стакане воды. Любопытна история кальки с испанского « la sangre azul» — «голубая кровь». Так носители русского языка иронично говорят о людях аристократического происхождения. Испанцы же называли голубой кровью дворян, гордившихся тем, что их предки не вступали в браки с маврами, то есть имели светлую кожу, через которую было видно голубые вены.

Фото: i.pinimg.com

Четыре типа фразеологизмов

Отметим, что степень устойчивости или спаянности компонентов фразеологизма не всегда одинакова. Так, академик Виктор Владимирович Виноградов выделил четыре типа фразеологизмов.

Фразеологические сращения – устойчивые выражения, значения которых не объясняется значением их компонентов. Например, зарубить на носу. Ни слово «зарубить», ни слово «нос» не означают «запомнить». Значение обусловлено исторически: нос здесь не орган, а производное от глагола «носить», то есть некая дощечка, которую носили с собой и на которой делали зарубки или отметки о долгах или работе.

Фото: 900igr.net

Фразеологические единства – устойчивые выражения, значение которых мотивировано переносным значением компонентов.  Например, «белая ворона» говорят о человеке, который выделяется из общей массы. При этом носитель языка понимает истоки значения: ворона-альбинос – это крайне редкое явление в природе.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Фразеологические сочетания – устойчивое выражение, смысл которого зависит от значений его компонентов. Компоненты легко вступают в другие отношения, образуя новые выражения: щекотливый вопрос, щекотливое положение, щекотливое обстоятельство.

Фразеологические выражения – это пословицы, крылатые слова, цитаты из известных большинству носителей языка произведений. Значение таких выражений определяется контекстом. К примеру, комедия Грибоедова «Горе от ума» буквально разошлась на цитаты: «А судьи кто?», «Служить бы рад — прислуживаться тошно!» , «Счастливые часов не наблюдают…»,  «герой не моего романа»  и другие.

Мем —  тоже фразеологизм?

К фразеологическим выражениям некоторые современные лингвисты относят мемы. Большинству молодежи известны и понятны выражения: «Как тебе такое, Илон Маск», «Окей, бумер», «Карл!» и другие.  Эти выражения, как и фразеологизмы, устойчивы и воспроизводимы.

Фото: baba-deda.ru

Но мемы требуют визуальной составляющей, строятся по определенной модели, содержат ироническую оценку и имеют «ограниченный срок годности», то есть используются носителями языка всего несколько лет. Думается, лишь единицы мемов станут через десятилетия фразеологизмами.

Происхождение каких фразеологизмов интересно вам? Пишите в комментариях! Будем разбираться в их истории вместе, не откладывая в долгий ящик.

Литература для любознательных:

  • Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. Учебник.
  • В. В. Виноградов. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Избранные труды. Лексикология и лексикография. — М., 1977. — С. 140-161.
  • Справочник по фразеологии портала «Грамота.ру».  

Подготовили Татьяна Ковалева и Дарья Ермолина

Верхнее фото: img-fotki.yandex.ru

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