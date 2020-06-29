«ГАЗель» с людьми съехала в Клязьму и затонула

«ГАЗель» с людьми съехала с берега в реку Клязьму. Инцидент произошел в минувшую пятницу в Коврове. Человеческих жертв удалось избежать благодаря помощи очевидцев. Возвращаясь домой, они заметили стремительно уходящий под воду автомобиль и сумели помочь. Когда неравнодушные ковровчане вытаскивали людей, все порезались стеклом. Приехавшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшим. Об этом сообщает группа «Заметки спасателя».

Со слов очевидцев, в машине находилась супружеская пара.

Ранее «Призыв» сообщал, что прогулочный катамаран «Камчатка» с пассажирами на борту затонул в Гусь-Хрустальном. Судно село на мель в 100 метрах от берега. Спасатели эвакуировали пассажиров, среди которых было 12 детей.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Ковров»