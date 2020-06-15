Футболистам владимирского «Торпедо» разрешили тренироваться

Футболистам владимирского «Торпедо» разрешили вернуться к тренировкам. Соответствующее распоряжение подписал областной департамент по физической культуре и спорту, пояснили «Призыву» в руководстве команды. Первое занятие назначено на сегодня. Игроки черно-белых уже собираются во Владимире. Вызванная коронавирусом пауза продолжалась без малого три месяца.

— Профессиональному клубу «Торпедо», также как и членам сборных команд России по разным видам спорта, разрешили возобновить занятия. Мы будем тренироваться, соблюдая требования Роспотребнадзора. Их много, — рассказал «Призыву» директор ФК «Торпедо-Владимир» Александр Акимов, — Все, что мы можем сделать, мы сделали. Все начинают жить и работать в новых условиях. Вы же видите, футболистам теперь нельзя перед игрой приветствовать друг друга, праздновать гол надо скромно, нельзя обниматься. Запретов много.

По словам Александра Акимова, перед занятием игрокам необходимо будет пройти термометрию. Обязательным станет и обеззараживание рук. Но если медицинский осмотр — дело привычное, то антисептики только войдут в практику профессиональных игроков. Отдельное внимание — дистанцированию. В зале тренажеры уже расставили на безопасном расстоянии друг от друга. А на поле задания будут давать с учетом новых требований.

Запаслись в футбольном клубе и масками. Но они, скорее всего, будут использоваться тренерским штабом и скамейкой запасных игроков. Бегать на поле в средствах индивидуальной защиты, да еще на жаре сложно. Однако правила могут быть скорректированы. В футбольном клубе не исключают, что на тренировку команды приедут специалисты Роспотребнадзора.

Футболисты команды не занимались три месяца

Последний раз игроки владимирского «Торпедо» занимались на турецких сборах в конце марта. После приезда в Россию команда в полном составе отправилась на карантин. Иногородние спортсмены разъехались по домам. Все это время они занимались по видеосвязи. Игрокам давали задание, а они высылали отчет о проделанной работе.

В межсезонье появились даже слухи о расформировании команды. Однако руководство «Торпедо» их опровергло. Никаких разговоров о том, чтобы прекратить финансирование коллектива со стороны учредителей нет, пояснил директор черно-белых. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»