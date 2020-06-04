Фитнес-клубы просят Владимира Сипягина не кошмарить бизнес

Представители фитнес-индустрии написали коллективное обращение в адрес губернатора и главного санитарного врача Владимирской области. Их бизнес оказался на грани разорения. Под письмом с криком о помощи подписались 16 спортивных комплексов и студий со всего региона. Авторы обращают внимание властей на то, что также являются участниками реализации нацпроекта «Демография». Длительный простой может отрицательно сказаться не только на экономике, но и на здоровье клиентов.

Представители сообщества уверены, что физическая активность и здоровый образ жизни сработают лучше всяких лекарств. Так, во время пандемии клуб «Атмосфера» провел опрос среди 1500 клиентов. Оказалось, что 98,7% в эти три месяца ничем не болели. Тем временем клубу пришлось оставить без работы около 40 тренеров и распустить весь клининговый персонал. Чтобы открыться, здесь готовы выполнить все требования Роспотребнадзора: расставить тренажеры на расстоянии 1,5 метров, уменьшить число посетителей бассейна, носить маски и регулярно обеззараживать помещения.

— Первое время не будет работать сауна, хамам и акватоник (бурлящая, расслабляющая ванна). В этих зонах люди рядышком сидели, поэтому пока их открывать не будем, – рассказала «Призыву» маркетолог фитнес-клуба Виктория Силантьева. – Что касается бассейна, возможно, сначала на каждой дорожке, а у нас их четыре, будут проводиться персональные занятия, плавать по одному человеку.

Фитнес-центры надеются открыться хотя бы в конце июня. Во многих уже начали предлагать своим клиентам продлить абонементы, причем со скидками. Повышать цены в этом году явно никто не будет. Что касается онлайн-тренировок, то это несерьёзное занятие. Живое общение с тренером, его контроль не заменит дистанционка. Потом, говорят тренеры, это опасно.

— Дома не каждый сможет соблюдать технику безопасности, не будет должного контроля со стороны тренера. Качественных результатов на онлайн-тренировках сложно добиться. Никто не будет переформатировать так клубы. У нас же царит особая атмосфера, интерьер располагает. Нам сейчас клиенты каждый день пишут, звонят, спрашивают, когда мы откроемся. А мы им ответить ничего не можем, потому что всё зависит от губернатора, от вышестоящих инстанций, – рассказывает представитель клуба «Бостон» Роман.

От ограничений пострадали не только крупные фитнес-центры и клубы. Серьезно досталось и небольшим студиям.

— Снижение активности для человека влечет ухудшение самочувствия, снижается иммунитет. Потом теряется прогресс, выработанный тренировками. Тело теряет свою спортивную привлекательность. Пандемия сильно ударила по нашему бизнесу, мы вынуждены сейчас с девочками заниматься онлайн, но ждем не дождемся живых тренировок, — рассказала «Призыву» Светлана Логинова, руководитель студии «Шпагетти».

Все участники рынка с уверенность заявляют, что готовы соблюдать требования. Клиентов могут принимать по записи. В групповых залах сделают разметку. Сотрудники уже начали закупать средства защиты и моющие средства с дезинфекцией.

— Маски будем использовать максимально комфортные, но которые допускаются Роспотребнадзором, чтобы они действительно работали, защищали. В тряпочных нет кармана для фильтра, поэтому они не эффективны. Мы сейчас как раз занимаемся поиском необходимых СИЗов. В первую очередь сам клуб заинтересован, чтобы наши клиенты были в безопасности, — подчеркнул управляющий фитнес-клуба «Муравей» Владимир.

В своем коллективном обращении представители фитнес-индустрии просят Владимира Сипягина, который, кстати, сам занимается спортом, «не допустить бюрократического произвола и закошмаривания физкультурно-оздоровительных учреждений» как в процессе открытия, так и после начала работы.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские кинотеатры ждут возобновления сеансов. Громкие премьеры пришлось перенести на август.

Татьяна Данилова

Фото фитнес-клубов «Атмосфера», «Бостон», студии «Шпагетти»